Julián Gil se reencuentra con su nieto Oliver en Madrid

Aprovechando su estancia en Europa, donde hace unos días estuvo grabando en París junto a Wendy Guevara, Julián Gil se trasladó a Madrid para reencontrarse con su nieto, el pequeño Oliver. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió varias imágenes de su llegada a la capital española donde reside su hija Nicolle, quien también compartió un tierno momento entre su bebé y su famoso papá. En esta reunión con el integrante más joven de su familia, el actor publicó una imagen de él, cuando era bebé, y la comparó con una de su nieto, para sorpresa de todos, ¡son idénticos!

¡Idéntico a su abuelo!

Con la llegada Julián Gil a casa de su hija, Oliver encontró en sus brazos el mejor sitio para disfrutar de una siesta, lo más tierno, fue que el actor no se pudo resistir a dormir junto al pequeño: “No molestar”, fue la frase que utilizó para acompañar esta nueva imagen junto a su nieto. El especial momento también fue compartido por Nicolle, quien publicó una historia junto a la palabra Abu, como le dice cariño a su papá.

Fue a finales de febrero cuando Julián compartió las últimas imágenes junto a su nieto quien, en ese momento, tenía unos días de nacido. Debido a la apretada agenda de trabajo tuvieron que pasar más de dos meses para reencontrar con el bebé, quien se mostró muy cómodo durmiendo en su pecho. En un afán de mostrar que Oliver es idéntico a él, el actor compartió una foto de su infancia, comparada con una de su nieto: “A ver, ¿quién es quién?”, escribió junto al comparativo.

Su reacción al nacimiento de Oliver

En las fotos, Julián y su nieto son tan parecidos que resulta complicado saber quién es quién: “Yo hace 53 años y Oliver hace dos semanas. Sí soy un abuelo culeco”, escribió el actor. Esta publicación provocó la reacción de más de 18 mil seguidores del actor quienes no dudaron en resaltar en los comentarios el parecido entre ellos: “¡Igualitos!”, escribió uno de sus seguidores. Tras su debut como abuelo, Julián compartió, en exclusiva para HOLA! AMÉRICA, sus primeras impresiones: “Para mí es muy importante ver a mi hija feliz, y en este caso pues a Oliver, a Íñigo, que es el papá de Oliver (…) Soy el abuelo más consentidor del mundo. Con eso es suficiente. Con eso ya me despacho”, confesó.

Sin maleta

Durante los días Julián Gil lleva en Madrid, no ha podido cambiarse, debido a que no llegó su maleta de París: “Sigo con la misma ropa desde hace 3 días, pero bueno, llegué aquí a Madrid, quería comerme una paella, un buen corderito asado, un buen cochinillo y me trajeron a comer sushi”, comentó divertido en una de sus historias donde lo vemos disfrutar de una cena en la capital española.