A corazón abierto, Julián Gil habla de su hijo Matías: ‘Es un buen niño’

Con el paso de los años, Julián Gil ha hecho frente a la difícil situación de no poder ver a su hijo Matías, de siete años, al que tuvo en el pasado durante su relación con la actriz Marjorie de Sousa. El actor ha sido claro al respecto al reiterar el infinito amor que tiene por el pequeño, con la esperanza de que algún día pueda reencontrarse con él para expresarle lo mucho que lo quiere. De hecho, el intérprete se mantiene al tanto de lo que ocurre con el niño gracias a las fotografías que sus fans le hacen llegar de él a través de las redes sociales, aunque reconoce sentir impotencia por todo lo que está pasando.

Julián ha podido ver a su hijo Matías solo en fotos.

Cercano como suele ser con los medios de comunicación, Julián habló del pequeño Matías y del sentimiento que lo invade en estos instantes, reiterando que su pequeño tendrá siempre, de su lado, una gran familia que lo cobije siempre que él lo desee. “Está creciendo bien y es un buen niño…”, expresó el actor en un encuentro con la prensa, declaraciones retomadas por la reportera de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. Ante el hecho de no poder tener contacto con su hijo y solo poder verlo en fotografías, Julián reconoce que ha podido hacer frente a esa dificultad que emocionalmente lo golpeaba. “Antes tenía sentimientos más de impotencia, pero el tiempo de alguna manera cura heridas y ahora lo que me da es alegría…”, expresó.

¿Podrá ver pronto a su hijo?

Dadas las diferencias entre Julián y Marjorie, el actor no ha tenido la oportunidad de poder ver a su hijo desde hace algún tiempo. Y a pesar de que la actriz se mostró abierta un año atrás a que eso fuera posible, Julián afirma que nada ha cambiado en ese sentido. “Ella tiene mi teléfono, lo que tiene que hacer es llamarme, es muy sencillo…”, expresó el intérprete en su charla. A pesar de ello, Julián no pierde las esperanzas de que algún día Matías lo busque y puedan conformar un fuerte lazo de convivencia. “Me imagino que no lo dejan y él está chiquito, pero cuando tenga una edad y pueda tomar decisiones, claro que me va a buscar…”, dijo ante las cámaras.

Julián admite poder controlar el sentimiento de impotencia que le genera no poder ver a su hijo.

Lejos de la situación familiar que lo aqueja por el hecho de no poder ver a su hijo Matías, Julián destacó que el niño siempre tendrá las puertas abiertas en su círculo familiar, pues todos esperan ansiosos poder reencontrase con él para expresarle su amor. “De este lado, él tiene una gran familia y todos lo esperamos con amor…”, dijo el intérprete, quien asume con calma las situaciones de su presente, enfocado en sus proyectos y en su relación amorosa con Valeria Marín.

Julián afirma que su hijo siempre tendrá de su lado una familia que lo reciba con amor.

La ilusión de Julián Gil

Más allá de las circunstancias difíciles en su vida, Julián se refugia en su familia. De hecho, este momento es muy importante para él, pues recientemente debutó como abuelo al dar la bienvenida al pequeño Oliver, primogénito de su hija Nicolle. “Es una felicidad, un sentimiento inexplicable. Yo llevaba toda la vida escuchando: ‘Sí, sí, el amor hacia los hijos, hacia tu pareja es un amor bonito’. Pero la verdad es que ya con los nietos es diferente. Es especial, el hecho de saber que es tu sangre, que viene de alguien que tú amas mucho, que en este caso es mi hija, pues lo hace un evento familiar especial…”, declaró en febrero pasado en entrevista exclusiva con ¡HOLA! Américas.