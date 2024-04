Julián Gil revela por qué ya no procederá legalmente para buscar reunirse con su hijo Matías

Ha pasado un tiempo desde que Julián Gil no ha podido reunirse con su hijo Matías, de siete años, al que tuvo de su relación sentimental con la actriz Marjorie de Sousa. Recordemos que en 2020 el actor perdió la patria potestad del pequeño, un complicado episodio en su vida que lo ha llevado a reflexionar y a tomar importantes decisiones. Sin negarse a hablar abiertamente de su sentir tras estar incomunicado de Matías, el intérprete reveló la razón por la cual descartó emprender un nuevo procedimiento jurídico, seguro de que algún día el niño lo buscará por cuenta propia, un anhelo compartido con los demás integrantes de su familia, quienes le han brindado todo su apoyo a lo largo de este tiempo.

©GettyImages



Julián Gil reiteró el gran amor que tiene por su hijo Matías.

La firme decisión de Julián Gil sobre su hijo

Con el corazón en la mano, Julián se sinceró ante la prensa al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que fue cuestionado por los reporteros si ante la imposibilidad de ver a su hijo Matías, estaría dispuesto a emprender otro proceso legal. Seguro de su postura, Julián respondió: “No, ese intento ya se hizo las veces que se tenía que hacer y ahora esperando que la mamá tenga la decisión de que se dé el encuentro, ya toca de ella…”, dijo el intérprete, quien ha preferido mantener la calma ante el complicado panorama por el que ahora atraviesa.

En su charla con los reporteros, Julián hizo énfasis en la principal razón por la que iniciar una nueva batalla legal está completamente lejos de sus intereses, pues lo más importante para él, según afirma, es preservar la calma de su pequeño. “Tendría que abrir otro caso, un caso nuevo, pero yo creo que no es necesario, sería exponer más al niño, exponer a Marjorie, creo que no es necesario y siempre salen ganando los abogados…”, dijo el actor en su encuentro con los medios, confiado en que algún día cambiará el curso de esa historia y podrá disfrutar de la compañía de Matías, a quien Marjorie suele mostrar a través de sus redes sociales en fechas especiales.

©@juliangil



A pesar de la distancia, Julián envía cariñosos mensajes a Matías.

Un emotivo mensaje para Matías

Dada la situación por la que atraviesa Julián Gil de no poder ver a su hijo, el actor se apoya de la prensa y de algunos seguidores que le dejan saber cómo se encuentra el niño. Según admite, Marjorie lo tiene bloqueado de las redes y son sus fans los que suelen mostrarle fotos de él. Así mismo, Julián no deja pasar la oportunidad para hacerle llegar a Matías emotivos mensajes a través de la prensa, como ocurrió en esta ocasión en la que se le preguntó qué le diría al pequeño. “Que lo quiero mucho, que estoy feliz porque está creciendo muy bien, se ve que es un niño que se le está dando mucho amor y eso me hace muy feliz y nada, que cuando llegue el momento va a ser un momento también muy bonito…”.

©@juliangil



Julián vive con la ilusión de que Matías lo buscará algún día.

Antes de despedirse, Julián también destacó la importancia de hacer públicas sus muestras de cariño hacia Matías, a quien incluso felicitó en enero pasado por su cumpleaños número 7. “Le escribo básicamente las cosas, sobre todo en fechas importantes y eso, y sobre todo cosas que han pasado para tener todo documentado…”, dijo, para luego manifestar el fuerte anhelo que él y los suyos tienen por ver de nuevo al pequeño Matías. “Ya toda la familia estamos esperando, creo que es el momento de esperar y tomar las cosas con calma…”.