Julián Gil y su súplica Marjorie de Sousa: ‘Te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo’

Julián Gil usó las cámaras de ¡Siéntese Quien Pueda! para hacer una conmovedora petición a su expareja Marjorie de Sousa. El galán de telenovelas le pidió que por favor le dejara ver a su hijo Matías, pues tiene varios años sin poder convivir con el niño. La última vez que padre e hijo se vieron cara a cara fue en 2019; es decir hace más de cuatro años.

©@juliangil



Julián Gil con su hijo Matías

Esta súplica se dio, luego de que en el show se presentara una nota de la actriz venezolana, a lo que Gil comentó que, antes de sacarla al aire, su productor le habló al respecto, a lo que Julián dijo que no tenía problema, pero que no dejaba de ser duro para él. “Para mí tocar este tema es muy complicado, pero entiendo que tocar este tema en un programa donde tocamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, hay que hacerlo”.

“Yo le agradezco al productor del programa (Carlos Mesber) que me consultara sobre esta nota, porque me preguntó si estaba de acuerdo, y le dije abiertamente que sí, por respeto a mis panelistas, al público y mi hijo, hay que hacerlo. Sería muy fácil para decir no quiero hablar del tema, porque este es mi programa. Pero aquí estamos”, agregó.

“Tengo una mezcla de sentimientos, llevo meses escuchando a la señora decir que por que es una dama no va a hablar del tema. Creo que se le está faltando el respeto al niño, a mí como padre y al público”, añadió el presentador, quien finalizó haciendo un llamado a su expareja, pidiéndole que lo deje ver a Matías. “Te suplico, te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo. Matías merece estar en la vida de su padre, y sus hermanos, de sus tías”.

Sus colegas en el set, Kerly Ruiz, Karla Gómez, Alejandra Jaramillo, Vanessa Arias, Álex Rodríguez y Catalina Mora, le expresaron su apoyo al actor, quien tiene cuatro años sin poder abrazar a su pequeño.

Hace poco más de un mes, Julián Gil recordó a su hijo Matías en su cumpleaños número seis. En sus redes, el actor compartió una de las pocas fotos que tiene de su hijo y le dedicó unas palabras: “En pocas horas tu cumple número 6 Mati... Felicidades hijo ❤️🙏🏼”.

Tras una sonada separación, Julián Gil y Marjorie de Sousa tuvieron una serie de encuentros en los tribunales por la custodia de su hijo. Finalmente, en octubre de de 2020 se dio a conocer que el actor había perdido la patria potestad de su hijo, luego de tres años de pleito legal con su expareja.

