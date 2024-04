Carlos Vives nos cuenta sobre el desastroso concierto que tuvo junto a Chayanne: ‘¡No funcionó nada!’

Bien dicen que la experiencia se gana con los años y en el caso de Carlos Vives no fue la excepción. Aunque hoy es uno de los compositores e intérpretes más reconocidos de Latinoamérica, en sus inicios musicales el cantautor también tuvo días en los que sus conciertos no contaban con el equipo necesario para grandes venues, tal como le sucedió en una ocasión en la que Chayanne visitó Colombia y él fue el telonero. Y es que en aquella oportunidad tan importante en su carrera, las cosas no salieron como estaban planeadas.

©Getty Images





“Fue uno de mis primeros conciertos, cuando yo estaba empezando, llegó de gira Chayanne a Colombia. Mi manager en ese momento lo trajo al tour y me dijo que yo fuera el telonero”, recordó con una amplia sonrisa en entrevista para HOLA! Américas luego de ser homenajeado en Miami por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés) con el premio ASCAP Founders Award 2024.

“Al final a Chayanne le fue muy bien, tenía los mejores equipos. Cuando yo fui a cantar nos fue pésimo”, dijo sin poder contener la risa. “No teníamos la clásica de la localidad. Fue en Santa Marta, y fue una tragedia terrible porque ya no estaban las luces de Chayanne ni su sonido. ¡Ni siquiera su escalera para subirme al escenario!”, contó.

Sin dejar de reír, Carlos Vives recapituló aquella noche y cómo el apoyo de sus seres queridos hizo que todo tomara un significado diferente para él. “No funcionó nada y al final me bajé, estaban mis primos y mis amigos de la infancia. Me cargaron y salieron gritando: ‘¡Le ganamos a Chayanne! ¡Le ganamos a Chayanne!’. Pero no habíamos ganado nada”, añadió.

Un homenaje por su talento y trayectoria

Durante la ceremonia de entrega de premios de la ASCAP, Carlos recibió el galardón ASCAP Founders Award 2024, el cual le entregó Paul Williams y Afo Verde, presidente de Sony Music. Junto al colombiano estaba su esposa Claudia Elena, así como sus hijos y parte de su entrañable equipo de trabajo, a quienes reconoce en cada ocasión que logra una meta más en su carrera.

“Ni me la creo. He querido tanto emular a tantos buenos compositores y valorado tanto su obra. He tenido siempre la delicadeza de reconocerlos, y estar aquí recibiendo este reconocimiento... No te puedo decir que soñé con esto porque el camino de la música que escogí me obligó a escribir canciones”, dijo feliz por el premio frente al micrófono de HOLA! Américas.

Y continuó: “Encontramos un nuevo camino en la música. Era tradicional pero no tenía esa forma, era moderna pero venía de lo tradicional. Y de repente me encontré escribiendo canciones y colaborando con otra gente, con viejos de cuando yo empezaba, gente que me motivó a escribir y que me dio claves que nunca se me olvidaron y siempre me han ayudado”.

Un destino marcado en la música

Gracias a su trabajo y talento, su carrera es un éxito internacional, y es tanta su pasión por la música que no se ve haciendo otra cosa, ni siquiera en una realidad paralela en la que no sería el reconocido cantante que es hoy. “No importa el grado de humildad que me haya tocado pero habría hecho lo mismo. A lo mejor viviría en un pueblo escribiendo publicidad para una radio, para un programa de humor. Siempre me gustó el entretenimiento, estuve en el teatro, después en la televisión. Estuve de copy jr. en una agencia de publicidad”, explicó.

Finalmente, reveló que además de las canciones que se han convertido en un éxito o aquellas que lograron llegar a ser parte de alguno de sus discos de estudio, tiene otras más que asegura que el público se quedará con ganas de escuchar. “Siempre me ha gustado escribir. Tengo algunas que no mostraré jamás, y otras que ya no”, confesó entre risas.