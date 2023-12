Carlos Vives defiende a Shakira: ‘No es que ella esté herida porque sí’

En medio de los duros momentos que vivió Shakira a raíz de su separación de Gerard Piqué, tuvo siempre el apoyo de su familia, sus fans y por supuesto, sus amigos. En esta última categoría quien ocupa un lugar especial es Carlos Vives, pues la propia cantante ha contado que la estrella del ballenato fue uno de sus mayores apoyos tras su ruptura. El intérprete, por su parte, ha salido en defensa de la barranquillera en más de una ocasión, y recientemente lo hizo al hablar de lo que sufrió su amiga en el ámbito sentimental.

©@carlosvives



Shakira sorprendió a Carlos en octubre durante su concierto en Miami.

“Me llamó mucho la atención que cuando ella se separa de Piqué, me di cuenta de que para la gente ya no es importante el matrimonio. En Europa me di cuenta y digo: ‘Ustedes no valoran el matrimonio”, afirmó Vives en una charla con la cadena de radio colombiana Bésame. “Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado”, aseguró el cantante, quien en octubre pasado fue sorprendido por la barranquillera durante su concierto en Miami.

“No es que ella está herida porque sí”, agregó Carlos. “Pero es que me di cuenta de eso (de que estamos) en una sociedad en la que uno se casa y (el matrimonio) es una cosa desechable”, reflexionó el cantante. Si bien Shakira nunca se casó formalmente con Piqué, estuvieron juntos por más de una década y formaron una familia junto sus dos hijos Milan y Sasha.

“Yo digo: ‘Perdóname, yo no sé cómo son las cosas en España, pero para una mujer como Shakira, perder su matrimonio, el dolor de los niños, es algo muy duro, mucho”, continuó Vives. “Y se metieron con una mujer que además es muy creativa, muy barranquillera, muy musical”, agregó entre risas, refiriéndose aparentemente a las filosas letras de las canciones que compuso y que fueron como dardos para el exfutbolista.

“Me sorprendió eso, de ver como en la misma prensa como que ‘se separó y está haciendo un escándalo’. No, no no, para una mujer con esa educación, su matrimonio, sus hijos, que eso se rompa… A mí me pasó y la gente piensa que ‘son artistas, tienen muchas mujeres’, y no, que a uno se le rompa ese núcleo…”.

Su profundo cariño y admiración hacia Shakira

En la entrevista, Carlos no escatimó en palabras para expresar su admiración hacia la cantante, y no solo como artista, sino como persona. “A Shakira la verdad la respeto, es un ejemplo increíble, es una mujer increíble, y es lo más colombiano”, comentó Vives, con quien ‘Shaki’ grabó La Bicicleta en

“Es un genio de la música, pero no solo de la música, sino de la vida, es una luchadora”, agregó el cantante, quien destacó la preparación y profesionalismo de su amiga para cada presentación, incluso desde que empezaba a visitar las emisoras de radio colombianas. “Ver su lucha, ver su vaina no ha sido fácil, abrirse camino en el mercado anglo, cosa que uno no aspiró por ese localismo natural y que los sueños de uno siempre estuvieron aquí, pero el camino que ella corrió fue un camino difícil”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.