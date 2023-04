El emotivo mensaje de Shakira a Carlos Vives: ‘Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía’

No es secreto para nadie que Carlos Vives y Shakira están unidos por el amor a la música y por su Colombia natal, pero entre ellos hay algo quizás más fuerte, y es el lazo de la amistad. Estos talentosos cantantes, que años atrás colaboraron en el éxito La Bicicleta, en 2016, son grandes amigos que se guardan un gran cariño, respeto y admiración mutua. Por ello no ha sido de extrañar que, en medio del homenaje que el intérprete ha recibido por su legado en los Latin American Music Awards, ‘Shaki’ haya querido dedicarle un sentido mensaje.

©GettyImages



Shakira se deshace en halagos y cariños para Carlos Vives

“Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel.”, escribió la intérprete de Monotonía al inicio de una publicación en Instagram, la cual acompañó de un video con una recopilación de momentos juntos, incluido por supuesto aquellos en los que convivieron por su éxito de 2017.

“Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos”, continuó Shakira en su mensaje. “Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, agregó.

“Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar”, expresó la colombiana.

©GettyImages



Carlos Vives ha recibido un homenaje por su legado musical en los LAMAs 2023

“Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y ¡vuela alto como un cóndor sobre la sierra! Te quiero amigo, ¡te queremos todos!”, concluyó. Sus palabras no pudieron ser más atinadas, pues Vives es dueño de una extensa carrera en la que se ha encargado de promover el ritmo vallenato en todo el mundo.

El gran cariño de Carlos a ‘Shaki’

En medio de la dura situación que vivió la cantante por su separación de Gerard Piqué, siempre contó con el apoyo de Vives. Si bien él siempre fue respetuoso a la hora de opinar sobre este tema personal, sí admitió tener comunicación con ella. Uno siempre quiere desearle lo mejor a todos. Tengo una amistad con Shaki de muchos años”, contaba Carlos en un encuentro con la prensa hace unos meses.

“Le mando mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo: ‘Quiérete, piensa’, es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, expresaba la estrella del vallenato.