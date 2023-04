¿Indirecta a Piqué? Shakira se une al trend de Barbie y se transforma en una ‘muñeca inalcanzable’

Tal como se tenía previsto, Shakira se mudó a Miami con sus hijos a inicios de este mes, y dejó atrás Barcelona, ciudad que fue su hogar por más de una década. Sin embargo, tal parece que aunque la colombiana haya puesto distancia de por medio con su expareja Gerard Piqué, la polémica continuará pisándole los talones, pues luego de las filosas canciones en las que arremetió contra el exfutbolista, muchas de sus publicaciones en redes sociales ha sido interpretadas como indirectas hacia el español. Justamente eso ha ocurrido ahora que la cantante se ha unido a un popular trend.

©@shakira



Shakira se convirtió en una Barbie orgullosa de ser latinoamericana

Cercana siempre a sus seguidores, ‘Shaki’ no ha dejado de compartir contenido en sus cuentas, y no solo relacionado con sus últimos éxitos musicales, sino también uno que otro vistazo de su vida más allá de la música. De este modo, la intérprete de Te Felicito quiso unirse a un trend inspirado en la muñeca más famosa del mundo: Barbie, el cual se popularizó debido al próximo estreno de la cinta de live-action protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Sin embargo, la colombiana quiso darle un toque muy personal a sus fotos con el filtro de Barbie que compartió en sus historias de Instagram, pues han venido acompañadas de mensajes aparentemente relacionados con su separación de Piqué y las controversias a su alrededor.

La primera de las tres imágenes muestra a Shakira en uno de los looks que usó en el video de TQG, tema que lanzó junto a su compatriota Karol G, de hecho, agregó el enlace para escucharlo en Spotify. “This Barbie ir orgullosa de ser latinoamericana CO”, decía la frase sobre la foto de la intérprete. A principios de este mes, ya había expresado su amor por sus raíces, en lo que fue considerado una clara respuesta a los comentarios que Piqué durante una charla con Gerard Romero.

©GettyImages



La polémica ha perseguido a Shakira y Piqué desde su separación

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema del año pasado. Mi expareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. ¡barbaridades miles! No me importa nada, porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que cero. Nunca los vas a conocer en la vida, son como robots”, expresó entonces el exfutbolista, declaración que le valió muchas críticas.

©@shakira



Esta imagen fue tomada como una indirecta a Piqué

¿Una indirecta muy directa?

En la segunda de las imágenes que ‘Shaki’ compartió a propósito del trend de Barbie hizo a su vez éxito con Bizarrap, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, pues además del enlace para escuchar la canción, lucía el look de las imágenes promocionales del tema musical.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues la frase que acompañó este post fue, a decir de muchos, más que directa en relación a su ex. “Esta Barbie está fuera de tu liga”, decía en inglés. Y es que, fue inevitable que se asociaran estas palabras con Piqué, en principio por el juego de palabras que recordó a la famosa King League creada por la exestrella del Barcelona.

Finalmente, la tercera imagen que ‘Shaki’ compartió en sus historias hizo referencia a otro de los grandes éxitos que han marcado su carrera: Hips Don’t Lie, el cual lanzó en 2005 como parte de su álbum Oral Fixation vol. 2. “This Barbie es Shakira! Shakira!”, decía la frase, haciendo alusión al coro de dicha canción.

©@shakira



También hizo referencia a otro de sus grandes éxitos: ‘Hips Don’t Lie’

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.