Revelan que Piqué podría viajar en unas semanas a Miami para visitar a sus hijos

No hay plazo que no se cumpla y Shakira lo sabe muy bien. Aunque su mudanza a Miami se pospuso debido a diversos factores, finalmente se despidió de Barcelona con miras a instalarse en su nuevo hogar. Si bien se sabe que la colombiana aún no está en su mansión y que ha decidido darse unas vacaciones con sus hijos en el Caribe, es cuestión de días para que llegue a su casa en North Bay Road. Sin embargo, aunque la cantante haya puesto mar de por medio con su ex Gerard Piqué, eso no significa que el vínculo esté por completo cerrado, ya que seguirán en contacto por sus hijos Milan y Sasha. De hecho, se acaba de dar a conocer que el exfutbolista español podría viajar este mismo mes a la ‘ciudad del sol’ para su primera visita a sus retoños tras su mudanza.

Shaki podría llegar a Miami con sus hijos el próximo fin de semana

Habiendo pasado las vacaciones de Semana Santa, Ramón Tamborero, el abogado de Piqué, tendrá una reunión con el equipo legal de ‘Shaki’ con el fin de ‘organizar todo’ lo concerniente a la convivencia que tendrá el exfutbolista con sus hijos, tal como se estipuló en el acuerdo que la expareja firmó el año pasado. Así lo ha confirmado el mismo Tamborero a las Mamarazzis, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, anfitrionas del podcast del mismo nombre y colaboradoras del diario español El Periódico.

De acuerdo con este reporte, se tiene previsto que Piqué viaje este mismo mes de abril a Miami para visitar a sus hijos y disfrutar con ellos los días señalados en el acuerdo suscrito con la colombiana. Lo más seguro es que el español sea muy discreto durante su estancia, además de que se desconoce si viajará solo o acompañado de su novia Clara Chía.

Tamborero reveló que tendrá un acuerdo con los abogados de Shakira

Por ahora, se ha rumorado que la intérprete de Te Felicito está disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en las paradisiacas islas Turcas y Caicos, ubicadas al norte de la República Dominicana, y a unas 600 millas de Miami. Se especula que Shakira podría viajar a la ciudad estadounidense el próximo fin de semana. Estas versiones bien podrían acertar, pues el próximo martes, Milan y Sasha deberían iniciar clases en su nuevo colegio, e cual se ha dicho será la exclusiva escuela Miami Country Day.

¿Qué dice el acuerdo entre Piqué y Shakira?

En noviembre de 2022, poco después de que se diera a conocer que Shakira y su expareja habían llegado a un acuerdo de convivencia sobre sus hijos, Tamborero reveló al diario La Vanguardia cómo sería que se dividirían los tiempos con los niños: Los tres períodos vacacionales durante el ciclo escolar, o sea, Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa, le corresponderán íntegramente al exfutbolista. Además, él tendrá a los pequeños diez días de cada mes, y las vacaciones de verano se repartirán entre ambos en un porcentaje 70/30% a favor del exjugador del Barcelona.

Tras meses de negociación, Shakira y Piqué alcanzaron un acuerdo sobre sus hijos

El abogado de Piqué reveló ademé que en el convenio se estableció que, si el español decidiera, en el corto, medio o largo plazo, cambiar también su residencia a Miami, los términos del acuerdo cambiarían, dando paso libre a una custodia compartida con la cantante. Sin embargo, aunque Gerard renunció a su carrera en las canchas y se liberó de ciertos compromisos, aún tiene muchos asuntos en su país natal, su familia, sus empresas y por supuesto, su novia, por lo que muchos creen difícil que cambie su lugar de residencia.

