Danna Paola rompe en llanto en pleno escenario y admite: ‘Era muy tóxica conmigo misma’

Danna Paola vive una nueva etapa a nivel artístico en la que ha decidido dejar atrás parte de del nombre con el que fue conocida por años, para llamarse solamente Danna. Inmersa en esta nueva fase, que comprenderá además el lanzamiento de su álbum Childstar el próximo 11 de abril, la cantante mexicana también ha reflexionado sobre su vida personal, la cual siempre ha repercutido en su música. En una reciente presentación, la intérprete de 28 años ha mostrado su faceta más humana al reconocer que hubo un momento en su vida en el que fue tóxica consigo misma, e inevitablemente ha derramado algunas lágrimas.

Danna se presentó en el festival Pal Norte.

El pasado fin de semana, Danna se presentó en el festival Pal Norte en la ciudad de Monterrey. Según confirmó Universal Music, más de 50 mil personas acudieron a ver a la intérprete de éxitos como Oye Pablo, lo que resultó muy emocionante para ella. Pero no solo fue la gran convocatoria lo que conmovió a la joven artista, sino también los propios sentimientos y vivencias vertidos en las canciones que interpretó.

En un momento del show, justo antes de cantar su tema Tenemos Que Hablar, la también actriz se dirigió ante el público con el corazón abierto y habló de lo importante que fue para ella enfocarse en su salud mental.

“Yo tuve que dejar ir a una parte de mí que era muy tóxica conmigo misma y hoy...”, expresó antes de hacer una larga pausa, mientras sus ojos se tornaban llorosos y se llevaba las manos al rostro. “Después de tanto y 24 años de carrera, sigo amando lo que hago, muchas gracias a ustedes. Esta canción va para todo aquel que no se sienta bien consigo mismo”, agregó para luego interpretar su tema que habla sobre el amor propio.

En redes sociales, los fieles fans de Danna se volcaron en mensajes de apoyo y agradecieron que se mostrara de manera transparente ante ellos. En su cuenta de Instagram ella agradeció a todos quienes hicieron posible su inolvidable experiencia en este festival. “Qué que locura todo, ¡tengo el corazón muy feliz! MTY siempre tu energía me da vida... Escucharon x primera vez ATARI en vivo y nos han regalado un primer show del año inolvidable. ¡Gracias @aitanax por acompañarme en esta noche tan especial! ¡Te admiro mucho! ¡Luv you!”, expresó, mencionando a la española Aitana Ocaña, quien la acompañó en el escenario.

Sufrió depresión y ataques de ansiedad

No es la primera vez que Danna se sincera sobre las batallas que ha librado en el ámbito de la salud mental. “Yo he sufrido ataques de pánico, ataques de ansiedad, justo en 2020 he vivido más ataques de ansiedad que los que me han pasado en mucho tiempo”, reveló en 2021 en entrevista con el locutor mexicano Yordi Rosado.

“En Madrid tuve varios, pero han sido distintos, en Madrid era este punto de estar sola obviamente ocho horas de diferencia de mi país, no tener alguien luego ahí para hablarle por teléfono”, relató la joven al recordar el tiempo que vivió en España tras mudarse para grabar la serie Élite. “Me empieza a latir super fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir, entonces llega un momento en el que me pongo a llorar”, contaba entonces. “He pasado varias etapas donde he vivido depresión, he sufrido momentos en los que digo ‘hasta aquí, no quiero saber nada de nadie, no me quiero levantar’”, admitió.