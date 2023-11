Danna Paola reacciona a las críticas a su nueva canción: ‘Es muy triste ver cómo no les interesa la música’

Hace unos días,Danna Paola estrenó Aún Te Quiero, su nuevo sencillo y una de sus canciones más personales. La cantante contó que por medio de este tema “cauterizó”, las heridas que le dejó una relación sentimental que le hizo mucho daño, y de hecho, le hizo una dura dedicatoria a un misterioso exnovio. Los fieles seguidores de la intérprete mexicana aplaudieron este lanzamiento, pero hubo otros que expresaron su inconformidad con esta canción. Danna, quien se ha caracterizado por ser una mujer sin filtros, no dudó en responder de manera enérgica.

La cantante de 28 años tomó su cuenta de X (antes Twitter) para expresar su opinión ante los señalamientos que recibió por su nueva canción, defendiendo ante todo el valor creativo de su tema como producto artístico. “Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, playlist, debuts. Y quejándose, esperando música más ‘comercial’… ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido?”, escribió Danna Paola hace unos días. “Mi música no es competencia, no es un concurso y es muy triste ver cómo no les interesa la música”, agregó.

Visiblemente desconcertada por la reacción que tuvieron algunos seguidores a su nuevo sencillo, la intérprete de Sodio los invitó a buscar su lugar en otro sitio. “Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras”, escribió.

“Ser ‘fan’ de un artista es conectar con la música que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”, agregó tajante en su mensaje, el cual ha recibió el apoyo de sus fans incondicionales.

Más tarde, la cantante compartió un nuevo mensaje en el que reflexionó sobre la evolución que ha experimentado como artista, y confesó que sabía que no sería fácil para todos asimilarla. “Todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”, escribió.

©@dannapaola



Danna Paola y Álex Hoyer.

El amor y apoyo incondicional de su novio

Si bien al presentar Aún Te Quiero Danna se refirió a una relación sentimental que la lastimó, hoy eso es cosa del pasado. La cantante ha construido en los últimos años una sólida relación con el también cantante Alex Hoyer, quien se ha convertido en uno de sus mayores apoyos. “Demasiado orgulloso de ti, te amo y te admiro como no tienes idea. Gracias por inspirarnos a todos los que te rodeamos y escuchamos”, escribió el cantante al reaccionar al nuevo lanzamiento musical de Danna.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.