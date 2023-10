El romántico mensaje de Danna Paola a su novio luego de que le dedicara una canción en un concierto

El amor le sonríe a Danna Paola desde hace un tiempo pues, aunque ella misma ha confesado haber tenido relaciones tóxicas hoy la situación es totalmente diferente. La cantante lleva más de dos años con Álex Hoyer, con quien además comparte el amor por la música. A través de sus redes sociales, estos jóvenes intérpretes han dejado ver su el gran amor y complicidad que los une, además del apoyo incondicional que se brindan mutuamente. Recientemente, la estrella de Élite (Netflix) acudió a un concierto de su novio, sin imaginarse que sería sorprendida por el más lindo detalle de él.

La joven pareja está muy enamorada.

“Cumplir sueños a tu lado, vivir cantando, verte brillar y disfrutar en el escenario me llena el alma, soy tu fan #1 ¡felicidades mi vida! You fkin did it!! No puedo estar mas orgullosa de ti, you killed it!!! Todo el team la rompieron muy cabrón!! Te amo infinito”, escribió Danna en su cuenta de Instagram, antes de revelar la sorpresa que Álex le dio. “NUNCA me habían dedicado una canción en un concierto y casi me da algo en mi main character moment (momento de protagonista) hahhahaa”, agregó en su post.

Y es que el pasado 8 de octubre, Danna Paola asistió al concierto de Black Eyed Peas en la ciudad de Mérida (Yucatán, México), en el cual Álex fue el telonero. En su publicación, la intérprete de Mala Fama incluyó algunas fotos junto a su novio, así como su infaltable posado junto a la famosa agrupación estadounidense.

Pero el momento más emotivo fue tal vez el que mostró en un breve video en el que se veía a Álex en una pantalla, cantando apasionadamente y justo al terminar expresó ante el público: “Te amo Danna Paola”. Aunque ella no se veía a cuadro, no fue difícil adivinar su reacción de emoción, pues se le escuchó gritando de manera eufórica y responderle a su galán con un “¡te amo!”.

“Gracias por hacer el esfuerzo de estar conmigo en esta experiencia, significa absolutamente todo para mí, amo aprender de ti todos los días y crecer juntos. Te admiro y te amo infinito”, comentó Álex en la publicación de su guapa novia.

¿Boda en puerta?

Hace unos meses circularon rumores sobre un posible compromiso entre la joven pareja, y muchos fans ya estaban ilusionados con ante de la posibilidad de boda. Sin embargo, fue el propio Álex quien salió a desmentir estas versiones, aunque no descartó que en un futuro él y Danna Paola dieran un paso más en su relación. “No, no. Es falso, es falso, familia. Es falso, pero… ¿quién sabe? Igual y muy pronto”, expresó.

Anteriormente, el cantante ya había dejado entrever su postura sobre la idea de casarse con Danna. “Lo hemos pensado, sí lo he pensado y no sabemos cuándo”, decía a su paso por la alfombra roja de los Eliot Awards 2022.

