Danna Paola habla del reciente ataque de pánico que sufrió y admite que sintió ‘miedo de no saber qué va a pasar’

Danna Paola está iniciando una nueva etapa en su vida profesional, en la cual ha decidido quedarse con la primera parte del nombre con el que ha sido conocida hasta ahora. Pero más allá de todo, se trata de una reinvención como artista en la que ha tomado todas aquellas vivencias, inclusive las más duras, para convertirlas en música. Sin embargo, en medio del emocionante lanzamiento del álbum con el que ha iniciado esta nueva fase, la intérprete mexicana ha sufrido ataques de ansiedad, pero lejos de ocultarlo, se ha mostrado abierta al respecto.

©GettyImages



Danna Paola ha sido muy transparente en cuanto a sus batallas de salud mental.

En un reciente encuentro con la prensa, la cantante confesó que ha vivido en una ‘montaña rusa’ de sentimientos en los últimos días, pues por un lado le emocionaba el lanzamiento de su disco Childstar y por el otro sentía temor sobre lo que vendría después.

“Pero de esa ansiedad de que llevo tres años esperando a que salga este, bueno, construyendo el disco, muy ilusionada, y fue como este miedo de no saber qué va a pasar, y que lo escucharan por primera vez, sí es mucha emoción”, admitió la cantante, quien a finales del mes pasado rompió en llanto durante su presentación en el Festival Pa’l Norte.

La intérprete también se refirió a las palabras que expresó en pleno escenario en las que admitió haber sido muy tóxica consigo misma. “Pues claro, todos somos bien tóxicos con uno mismo, como seres humanos creo que hay mucho que aprender, es un año de aprehender, ahorita lo del eclipse está ca***n, así que cuídense mucho, no salgan, no se peleen, tranquilitos. Hay que aprovechar la energía para los buenos cambios”, aconsejó, previo al fenómeno astronómico del pasado 8 de abril.

El ataque de pánico que sufrió previo al estreno de su álbum

“Sufrí un ataque de pánico antes de salir de mi casa. Sigo asimilando todo lo que está ocurriendo”, confesó la cantante de 28 años en medio de la presentación de Childstar, según reportó Telemundo. De hecho, se comentó que el evento de Danna había tenido un pequeño retraso por este motivo.

©GettyImages



La cantante acaba de presentar su álbum ‘Childstar’.

Sin embargo, una vez llegó la cantante al lugar de la cita abrió su corazón para hablar de todo lo que hay detrás de su nuevo material discográfico, en especial aquella reconciliación con su pasado, en especial con su niñez. “Para mí es un proyecto que lleva casi cuatro años, podría decir que desde la pandemia. Ha sido un proceso de mucha introspección personal, de mucho hacer las paces con mi pasado, he descubierto muchas cosas de mi vida, de mi niñez, que a veces han sido muy oscuras, pero al mismo tiempo eso me ha llevado a ser la mujer y la artista que soy ahora”, confesó en su rueda de prensa.

“Nació desde la oscuridad, la depresión y el bloqueo creativo. Desde este sentimiento, a mis 27 años, en dónde dije: ‘¿Para dónde voy a agarrar el barco?’, sentirme muy perdida. Y, al mismo tiempo, gracias al amor, por supuesto, y a permitirme ser sin esperar ni pretender nada. Ahí es donde empecé a crear”, dijo sobre su álbum.