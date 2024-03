La razón por la que la novia de Nicandro Díaz no asistió al funeral del productor

Después del trágico accidente que le arrebató la vida al productor Nicandro Díaz, familiares y amigos le dieron el último adiós en una íntima despedida a la que únicamente acudió su círculo más cercano. Durante su funeral, llamó la atención la ausencia de su novia, Mariana Robles, quien sí fue convocada a la misa realizada al interior de Televisa, San Ángel. Debido a las especulaciones que se han generado entorno a la muerte del productor, su novia decidió romper el silencio y confesó por qué no despidió a su pareja sentimental en la funeraria. Aunque no quiso confirmar si fue la familia, la actriz de doblaje reveló que no asistió porque así se lo pidieron. Hace apenas unas horas, Victoria Díaz, hija del productor, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje con el que puso en duda la versión de Robles.

©GettyImages



Mariana Robles reveló que le pidieron no asisir al funeral

Un último adiós a la distancia

En entrevista con Maxine Woodside, Mariana Robles abrió su corazón y confesó por qué no pudo despedir a su novio: “Yo tuve una petición, no me corresponde decir quién, pero la verdad, es que Nicandro y yo siempre fuimos muy discretos con la relación y yo creo que era parte de que funcionara tan bien, nunca quisimos hacer un escándalo”. Más tarde, la locutora reafirmó su versión en una charla con el programa Ventaneando, donde mostró el hematoma que tienen en el ojo izquierdo, resultado del accidente en moto que resultó mortal para el productor: “Me mandaron un mensaje en el que decía que preferían que no me presentara, yo respeto, yo soy una mujer muy respetuosa y no quiero ocasionar problemas”, dijo.

Durante la charla con el programa comandado por Pati Chapoy, Mariana compartió detalles de cómo era la relación con Nicandro, con quien llevaba más de tres años de noviazgo: “Ya teníamos un tiempo juntos, era una relación de pareja, compartíamos todo, nunca fue una relación en secreto, no teníamos nada que esconder, él ya estaba separado, el divorcio ya estaba en proceso, ya cada uno había tomado su rumbo. Quienes tenían qué saber de nuestra relación lo sabían, la familia, mis papás, yo conocía a su mamá, mi hija, sus hijos”, explicó.

©GettyImages



La actriz de doblaje habló de los más tres años de relación que tuvo con el productor

Cuestiones legales

Mariana Robles también hizo frente a los rumores que apunta a que la familia del productor buscaría una investigación más detallada: “La verdad, es que no sé de estas cosas legales, el peritaje se hizo, los resultados ahí están, que los busquen, no hay nada más qué decir”, puntualizó. Durante su visita al programa Todo para la mujer, la actriz fue frontal cuando le mencionaron el tema de la herencia: “Si él dejó algo, lo recibo con todo mi amor, si no dejó nada, lo recibo con todo mi amor. Afortunadamente yo vengo de una familia que nunca ha tenido problemas económicos, dejé de trabajar un poco por él sí, pero yo no necesito, yo no voy a pelar por algo que no me corresponde”.

©@marianarvoz



La actriz de doblaje recordó con mucho amor al productor

Agradecida por el amor del productor

Según comenta Mariana, debido al fuerte golpe que sufrió en la cabeza durante el accidente, tienen problemas para recordar algunos detalles; sin embargo, puntualizó que no tuvo contacto con los hijos del productor en Cozumel: “No, yo di mi declaración a la policía de Investigación y ellos llegaron un día después”, comentó. Por último, visiblemente conmovida, se mostró agradecida con el productor por el tiempo que compartieron: “Yo siempre le voy a agradecer los años que me dio, porque sé que me dio lo mejor de él, yo sé que le di lo mejor de mí”.