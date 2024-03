La novia de Nicandro Díaz narra por primera vez cómo fue el accidente que sufrieron

A poco más de una semana del sensible fallecimiento del productorNicandro Díaz, su novia, la actriz Mariana Robles concedió una entrevista a Maxine Woodside, en el programa Todo para la mujer, en la que por primera vez narró cómo ocurrió el accidente que sufrieron el pasado 17 de marzo, en Cozumel. Con lesiones visibles en el rostro, la pareja sentimental del productor de Golpe de Suerte compartió nuevos detalles del incidente que le arrebató la vida a Díaz. Aunque reconoció que no recuerda con exactitud lo ocurrido, debido a las contusiones que presentó, la actriz de doblaje compartió los mismos datos que reveló en su declaración.

La novia del productor dio a conocer que murió un día después de haber sido operado

¿Qué ocurrió?

Con el objetivo de poner punto final de las especulaciones entorno a la muerte de Nicandro Díaz, su novia alzó la voz: “Por él estoy aquí, porque no se vale que manchen su nombre, no se vale porque fue un hombre que conmigo fue el mejor y que ya no esté aquí para defenderse, que se especule tanto, que si la amante, que si tal, nosotros teníamos una relación de varios años”, explicó. Mariana intentó recordar cómo fue que se suscitó el siniestro: “Estábamos de vacaciones los dos solos. Tengo la película muy borrada, te voy a explicar, tal cuál fue mi declaración con la policía de investigación”, comentó antes de comenzar su relato.

De acuerdo con la versión de Mariana, el accidente ocurrió en uno de sus traslados de la playa al hotel y que, en el momento de la caída, sí estaban protegidos con el casco reglamentario: “Fuimos a comer y cuando regresábamos íbamos en una moto de estas chiquitas, la verdad es que no me acuerdo el color, era una moto alquilada, sí llevábamos casco, allá no te rentan moto si no llevas casco. Yo llevaba debajo del casco una gorra, puede ser que eso acolchonara un poco más, de hecho, volteó y me dijo: ‘Qué fina te ves, mi amorcito’. Veníamos de regreso, yo venía abrazándolo, yo soy una mujer chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo, recuerdo que yo iba acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara”, narró.

La actriz habló de las lesiones que ella sufrió en el accidente

Debido a que Nicandro era quien manejaba, Mariana reconoce que no se dio cuenta por qué perdió el control: “La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera, ni siquiera me acuerdo cómo me levanté, él estaba como en un precipicio, acostado, me acuerdo de que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros, le gritaba: ‘Mi amor, mi amor’, de ahí no me acuerdo nada más”. Después de que varios medios de comunicación compartieron la información de la Fiscalía, en la que se aseguraba que un animal se les había atravesado, Robles aseguró que no fue ella quien declaró eso: “Nunca, yo no tengo idea. Cualquier teoría que me puedas decir, te puedo creer, porque yo no me acuerdo de nada. Yo no venía viendo, yo no tenía visibilidad, no tengo ni idea”.

La actriz de doblaje resultó con una importante lesión en el cuello

Su estado físico tras el accidente

La actriz aseguró que, aunque ella no recibió atención médica de inmediato, a su llegada a la Ciudad de México, fue atendida debido a fuertes dolores de cabeza y una importante lesión en el cuello: “Me explica el neurólogo que cuando son golpes tan fuertes, uno hace bloqueos mentales, entonces es normal. Tengo todo completamente bloqueado. Me dijo el médico que poco a poco voy a ir recordando”. Mariana reconoció que los días tras el accidente, los recuerda borrosos: “La adrenalina era tan fuerte, yo no me había atendido físicamente, porque estaba tan en shock, no me había dado ese espacio. Me hicieron todos los estudios y resulta que el cuello, no nada más lo tengo rectificado, lo tengo volteado, es decir, la curvatura del cuello la tengo hacia afuera, mi cerebro todavía está un poco inflamado, lo del ojo ahí va sanando, tengo abierta la ceja”, compartió.