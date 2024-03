La hija de Nicandro Díaz pide no creer a la novia de su papá, Mariana Robles

En medio de la tristeza que invade al espectáculo mexicano por el reciente fallecimiento del productor de telenovelas Nicandro Díaz, su novia, Mariana Robles, ha aportado nueva información sobre el accidente en motocicleta en el que perdió la vida el realizador y al que ella sobrevivió. Esta situación ha generado polémica entre los integrantes de la familia de Nicandro, especialmente en su hija, Victoria, quien ha hecho un fuerte llamado a través de sus redes sociales a todos los que han seguido de cerca la historia de la tragedia que se suscitó mientras Díaz y su pareja viajaban por Cozumel, en el estado de Quintana Roo.

©@marjodsousa



Nicandro Díaz falleció tras un accidente de motocicleta.

En las entrevistas concedidas por Mariana a medios como Ventaneando y al programa radiofónico de Maxine Woodside, la intérprete ha negado haber sido amante del productor como varios han especulado. Así mismo, contó que debido al hecho de que Nicandro era quien conducía la moto, no se percató del momento en que él perdió el control. “La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera, ni siquiera me acuerdo cómo me levanté…”, dijo durante la charla concedida al programa de radio Todo Para la Mujer.

La dura reacción de la hija de Nicandro Díaz

Ante las palabras de Mariana, la hija de Nicandro, Victoria Díaz, ha enviado un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, mismo que ha causado revuelo en medio de esta lamentable historia. “No le crean nada a Mariana Robles”, escribió la joven en una de sus historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con poco más de 10 mil seguidores. De esta manera, se ha hecho evidente las posibles diferencias que podrían existir entre la familia de Nicandro y Mariana, aunque por ahora todo se ha mantenido bajo estricto hermetismo.

©@victxriadiaz



Victoria Díaz publicó un fuerte mensaje en redes sobre la novia de su padre.

En su charla con la prensa, Mariana también dejó claro que su relación con Nicandro inció tiempo después de que el productor se separó de su esposa y madre de sus hijos, Cynthia Butrón. “Por él estoy aquí, porque no se vale que manchen su nombre, no se vale porque fue un hombre que conmigo fue el mejor y que ya no esté aquí para defenderse, que se especule tanto, que si la amante, que si tal, nosotros teníamos una relación de varios años”, explicó.

©GettyImages



Los hijos de Nicandro Díaz explicaron qué harán con las cenizas de su padre.

¿Qué han dicho los demás hijos de Nicandro?

En medio del hermetismo que prevaleció en el funeral del productor, sus hijos tomaron la decisión de hablar para los medios de comunicación. En ese espacio, Nicandro Díaz Jr, reveló qué ocurrirá con las cenizas de su padre. “Lo vamos a cremar, se quedará unos días con nuestra familia y luego veremos qué hacer con sus cenizas, con sus restos”, dijo para la prensa reunida en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México. Así mismo, Victoria tomó la palabra para referirse a la manera en que su padre fue despedido. “Fue el mejor papá del mundo, la misa muy emotiva”, explicó.