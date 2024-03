Ricky Martin revela quién lo alentó a asumir su identidad públicamente

En medio del estreno de su nueva serie Palm Royale (Apple TV+), Ricky Martin se ha abierto en distintos espacios para hablar no solo de su faceta como actor, sino también de su vida personal. El cantante puertorriqueño ha compartido algunos detalles sobre su papel de padre y también ha revelado cómo están las cosas con su exmarido Jwan Yosef. En una reciente entrevista, el intérprete se ha sincerado sobre otro de los aspectos más importantes de su vida privada, pues ha revelado quién fue la persona que lo alentó a asumir su identidad públicamente.

©GettyImages



Ricky Martin se ha sincerado sobre uno de los momentos más mediáticos de su vida personal.

Fue en 2010 cuando Ricky Martin hizo un anuncio que sorprendió a muchos, con el cual se liberó de una pesada carga con la que llevaba lidiando mucho tiempo. El cantante, quien había tenido mediáticas relaciones con guapas y famosas mujeres, compartió un mensaje con el que dio a conocer sus preferencias: “¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, escribió al final de una extensa carta que difundió en Twitter (X).

Sin embargo, antes de que finalmente se decidiera a abrirse tuvo una cercana charla con una persona muy importante en su vida: su padre, el psicólogo Enrique Martín Negroni. “Mi padre me dijo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a enseñar a tus hijos a mentir? Tienes que ser más abierto, tienes que salir ahí fuera. Quiero ayudarte, ¿cómo lo podemos hacer?’”, contó el boricua de 52 años en una charla con Andy Cohen para su programa radiofónico en Sirius XM.

©@ricky_martin



El papá de Ricky lo apoyó para que asumiera su identidad.

“Le contesté: ‘Está bien, papá, estoy trabajando en ello. Dame un segundo, porque todavía no sé si hacerlo en una entrevista. No sé si debería escribir una carta y tuitearla. No sé. No me agobies, ya lo haré’”, recordó el cantante, quien para ese momento ya era padre de Matteo y Valentino, sus mellizos nacidos en 2008.

Siempre buscó lo mejor para sus hijos

En agosto de 2008, cuando Ricky estaba oficialmente soltero, se dio a conocer el nacimiento de sus mellizos por medio de un vientre subrogado. Meses después los presentó públicamente en la portada de nuestra revista hermana ¡HOLA! España. Fue hasta marzo de 2010, cuando los niños tenían más de un año, cuando publicó el mensaje con el que asumió su identidad.

©GettyImages



Ricky Martin con sus mellizos en una salida a la playa en Miami, en agosto de 2009.

“¿Miedo a mi naturaleza, a mi verdad? ¡NO MÁS! Al contrario, estas me dan valor y firmeza. Justo lo que necesito para mí y para los míos, y más ahora que soy padre de dos criaturas que son seres de luz. Tengo que estar a su altura. Seguir viviendo como lo hice hasta hoy, sería opacar indirectamente ese brillo puro con el cual mis hijos han nacido”, agregó. Sin duda, aquellas palabras hacen bastante sentido con la conversación que, ahora ha revelado, mantuvo antes con su padre.