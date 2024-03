A casi un año de anunciar su divorcio, Ricky Martin habla de la relación con su exesposo, Jwan Yosef

Fue en julio de 2023 cuando Ricky Martin y Jwan Yoseftomaron la decisión de separarse. Tras seis años de matrimonio dieron a conocer la noticia, reiterando el lazo de cordialidad que prevalece entre ambos, pues lo más importante es brindar un entorno de armonía y tranquilidad para sus hijos, un compromiso cumplido a cabalidad, según expresa el cantante. Sincero, el también llamado Astro Boricua ha revelado cómo va todo hasta ahora en ese sentido, orgulloso de la estabilidad que ha logrado consolidar, así como de la manera en que ha podido enfrentar esa transición personal, refugiado también en el trabajo, ahora como parte del elenco de la serie televisiva Palm Royal, recién estrenada a través de la plataforma de streaming Apple TV+.

©GettyImages



Ricky se sinceró como pocas veces sobre la relación actual con su exesposo.

Ricky Martin habla de su exesposo

Abierto a compartir detalles de cómo se encuentra en estos instantes tras la ruptura amorosa con Yosef, Ricky reconoció lo complejo que resulta afrontar los giros en ese sentido. Sin embargo, la buena convivencia con su exmarido ha sido un potente aliciente. “Nunca es fácil, tú sabes que toda separación es difícil, pero yo creo que es algo que tenía que suceder y el día de hoy mi exesposo y yo tenemos una relación maravillosa, estamos criando dos hijos…”, expresó en una reciente entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando, a propósito del lanzamiento de su actual proyecto, feliz por volver a la actuación después de varios años.

Ricky además encontró un refugio en su trabajo. Después de todo, los escenarios y la interpretación le han permitido dejar fluir las emociones para sentirse mejor en todos los aspectos, así lo compartió durante la reveladora charla con la emisión de espectáculos. “Para mí lo más importante es confrontar mis emociones y no evitarlas, no hacerlas a un lado, pero definitivamente el trabajo ayuda, el estar creativo, el tener la mente ocupada ayuda a sanar un poco, pero lo importante es no dejar el sentir a un lado, no se puede…”, expresó el intérprete como pocas veces, haciendo evidente la buena actitud con la que ha asumido esta situación.

©GettyImages



Ricky y Jwan Yosef estuvieron casados seis años.

El apoyo de su madre y sus seres queridos

A lo largo de los años, Ricky ha estado acompañado de su madre, quien no se aparta de él para brindarle una mano siempre que sea necesario. De hecho, ella ha extendido ese amor por sus nietos, especialmente ahora que el cantante se vio inmerso en una transición personal importante. “Mi madre siempre está conmigo, mira qué suerte tengo, es una abuela bien entregada y mis hijos ven luces por su abuelita y sí, mi mamá ha estado conmigo, pero eso ha sido de toda la vida, inclusive cuando yo empecé mi carrera como solista mi mamá ha estado ahí siempre cerca, con el ojo de águila…”, dijo en la entrevista.

©GettyImages



Ricky vive pleno su paternidad, viendo crecer a sus hijos.

Ricky también dijo sentirse pleno por rodearse de personas amorosas, quienes han estado para él cuando más lo ha necesitado. “Tengo alrededor mucha gente, amigos que me quieren, que me levantan el espíritu cuando estoy un poco caído y que me ponen los pies en la tierra cuando estoy un poco eufórico. Yo creo que es importante y por ese lado soy el hombre más rico del mundo”, expresó sonriente.