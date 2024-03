Ricky Martin recuerda aquel memorable día en el que conoció a Madonna

Madonna siempre ha sido una figura imponente en el mundo de la música, y artistas de todos los géneros y nacionalidades han caído rendidos ante su talento y trayectoria; y Ricky Martin no fue la excepción. Por ello, entre los momentos más importantes de su carrera, el cantante puertorriqueño resalta con singular alegría el día que conoció en persona a Madonna, con quien no sólo intercambió algunas palabras, sino que afianzó una colaboración musical.

Los caminos de estos dos grandes exponentes de la música pop se cruzaron en 1997, durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy. En aquel entonces, Ricky se había dado a conocer de forma internacional gracias al tema The Cup of Life (La Copa de la Vida), canción oficial del Mundial de futbol de 1998. En ese entonces, Madonna ya contaba con una importante carrera sobre los escenarios.

En esa entrega de los Grammy, Ricky interpretó la canción del Mundial, poniendo a todos a cantar y bailar; y logrando la ovación de pie por parte de Madonna, quien quedó impactada con el talento del latino.

Madonna fue detrás del escenario no sólo para conocerlo, sino para charlar con él e iniciar lo que sería su colaboración juntos. Incrédulo, él dijo que sí y meses más tarde, ambos estaban en el estudio grabando Be Careful, tema que se incluyó en el disco homónimo de Ricky, pero que no llegó a ser sencillo.

El valioso consejo de Madonna para Ricky Martin

Siendo joven y apenas lidiando con la fama internacional, Ricky recordó el gran consejo que Madonna le dio. “Yo odiaba la fama, pero seguía trabajando mucho para seguir teniendo la aceptación del público, para seguir llenando conciertos y vendiendo discos. Más tarde me di cuenta que era yo el que tenía muchas cosas que resolver hasta llegar a un punto de aceptación. Amo el escenario. Y en esas dos horas en las que tengo un vaivén de energía con el público, casi, casi que puedo tocar a Dios. Es maravilloso”, dijo tiempo atrás a El Clarín.

“Hago lo que una vez me dijo Madonna: ‘Ricky, el día que la fama te controle, estás mal’. Entonces mejor vamos nosotros a controlar la fama”, recordó. Un consejo que sigue aplicando y que le ha servido para dividir su vida personal de la profesional.