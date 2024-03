Tania Rincón hace frente a la polémica: ‘Aquí estoy dando la cara’

Siempre cercana a sus fanáticos, Tania Rincón alzó la voz para poner fin a las especulaciones que la persiguen, luego de que se dijera que la conductora del programa Hoy había hecho trampa durante la carrera Kardias TUDN, en la que participó en días pasados. Con firmeza, la presentadora puso fin a los dichos, explicando con puntualidad su desempeño en el evento, el cual se organiza con la finalidad de desarrollar y apoyar los programas destinados a niños con problemas cardiacos. Fue a través de las redes sociales que la presentadora rompió el silencio, asegurando que todo lo dicho carece de veracidad.

Tania Rincón aclaró qué fue lo que sucedió en la carrera.

La respuesta de Tania a la controversia

Tania grabó un breve video en el que aborda los comentarios que comenzaron a circular, advirtiendo a los usuarios sobre la información falsa difundida en redes. “Anda circulando una nota que poco a poco comenzó a cobrar mucha fuerza. No estaba entendiendo de pronto los comentarios en redes sociales, hasta que me llegó esta publicación de una pseudo página de información, donde difunden una noticia falsa completamente: La conductora Tania Rincón hizo trampa en la carrera Kardias TUDN…”, explicó frente a la cámara, visiblemente tranquila y dispuesta a terminar con las dudas.

Ante lo que se dijo, Tania habló de cómo fue su participación en la carrera, desmintiendo de una vez por todas a quienes intentaron afectarla en ese sentido. De hecho, reveló que atravesaba por un resfriado situación que la llevó a tomar una importante decisión. “Yo no corrí 21 kilómetros, fui muy clara, fui muy honesta desde un principio. No me sentía bien físicamente y dije que iba a correr 10 kilómetros porque traía una gripa que, seguro hubiera acabado la carrera, pero no es como la quería acabar…”, dijo en el clip.

La conductora de televisión aseguró que comenzó a circular una nota falsa sobre ella.

Advierte a sus seguidores

La presentadora también lamentó el hecho de que circule falsa información en redes, sobre todo cuando su intención de participar en la carrera fue la de apoyar la causa. “Me parece muy grave que quieran desvirtuar esta información cuando la Carrera Kardias lo único que busca es ayudar a niños con cardiopatías, una carrera donde además yo era embajadora… Corrí 10 kilómetros y no fue en 43 minutos, fue en 53 minutos y pues aquí estoy dando la cara y poniendo la verdad ante todo…”, explicó.

Tania dijo ser embajadora de la carrera, y lamentó lo sucedido.

Finalmente, Tania hizo énfasis en el hecho de ser precavidos a la hora de consultar información en la red. “Antes de compartir información es importante consultar las fuentes correctas, así que no se dejen engañar por pseudo páginas informativas de Facebook que solo buscan sus clicks a costa de dañar la imagen de otra persona”, aseguró.

