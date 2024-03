A siete meses de su partida, Andrea Legarreta recuerda a su mamá: ‘Te necesito tanto’

Han pasado ya siete meses desde que Andrea Legarreta se enfrentó a la pérdida más importante de su vida: el sensible fallecimiento de su mamá, doña Isabel Martínez. Como todos los meses desde su partida, la conductora de Hoy la recordó en su cuenta de Instagram donde compartió una foto a su lado y un mensaje en el que reconoce que lidiar con su ausencia sigue siendo uno de los retos más difíciles. Reconoció que no hay día que no sueñe con volver a abrazarla.

Con esta imagen, Andrea recordó a doña Isabel Martínez

Un mes honrando su memoria

Junto a una imagen con su mamá, la presentadora escribió: “7 meses. Mi reina preciosa. Te extraño todo el tiempo. Las ganas de oír tu voz y tus consejos. La necesidad de abrazarte fuerte y no soltarte cala hasta lo más profundo de mi alma. Pero el amor de almas siempre está en mi vida, hermosa. Juntas para siempre. No me sueltes mi reina que te necesito tanto. Te amo por siempre y para siempre mi Chabelita preciosa. Besos hasta el cielo”. La publicación de la conductora provocó más de 16 mil likes y un sinfín de comentarios de apoyo.

Andrea musicalizó esta publicación con la canción de Eric Clapton, Tears In Heaven, un tema escrito por el músico inglés en memoria de su hijo Conor, quien falleció en 1991 a la edad de cuatro años. En la imagen, destaca la reacción de sus compañeros de trabajo, Tania Rincón, Paul Stanley y Arath de la Torre, quien le escribió: “No te va a soltar”, haciendo referencia a la petición que en su escrito le hizo Andrea a su mamá con quien, en vida, sostuvo una relación muy cercana, debido a la complicidad que siempre existió entre ellas.

Andrea Legarreta y su familia

A través de sus historias, Andrea Legarreta también hizo alusión a su mamá, al retomar una publicación de Instagram que compartió Aracely Arámbula quien, lamentablemente, también acaba de perder a su mamá, doña Socorro Jaques: “Soy una mujer fuerte, porque una mujer fuerte me crío”, se lee en la imagen que Andrea tomó de la cuenta de Aracely quien, poco a poco va retomando su actividad en redes sociales, luego de tomarse un descanso para vivir en privado el duelo por la partida de su mamá.

Andrea Legarreta y Nina en Acapulco

Sus hijas, su refugio

Tras la partida de Chabelita, como Andrea Legarreta le decía de cariño a su mamá, la conductora se ha refugiado en el amor de sus dos hijas, Mía y Nina, quienes están despuntando en sus carreras. La mayor, en la música; mientras que la más pequeña comienza a escribir sus memorias como actriz. Hace unos días, la presentadora dio a conocer que viajó a Acapulco con Nina: “Acompañarte en tu camino, abrazar tus sueños y verte alcanzarlos poco a poco. Ser testigo de tu dulzura y calidez espiritual. Siempre contigo”, escribió junto a varias fotos con su hija.

