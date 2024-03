Karla Souza anuncia que ha nacido su tercer hijo

La felicidad es inmensa en el corazón de Karla Souza tras el nacimiento de su tercer hijo, así lo confirmó la actriz a través de un mensaje, con el que además presentó a su bebé y anunció que es niña. Meses atrás, la protagonista de películas como Nosotros los Nobles dio la sorpresa de su embarazo al aparecer mostrando su vientre en plena alfombra de los International Emmy Awards. Ahora, celebra por todo lo alto este momento que implicó una labor de parto de 33 horas, según reveló la intérprete en el emotivo texto dado a conocer la mañana de este 15 de marzo en sus redes sociales.

Karla Souza reveló el nombre elegido para su bebé.

Karla sobre el nacimiento de su hija

Con el corazón en la mano, Karla relató de manera breve cómo se dio el nacimiento de su bebé, una tarea que se prolongó por varias horas pero que finalmente concluyó de forma satisfactoria. “Después de un maratón de 33 horas de labor, que se detuvo y comenzó más veces que una producción de cine durante el Covid, les anunciamos la llegada de nuestra preciosa hija, Giulia. 33 horas sin epidural y sin doctora, mi hija llegó al caos de la vida tal y como ella lo quiso…”, contó la actriz en las primeras líneas de su publicación, en la cual ha recibido las felicitaciones y mensajes con buenos deseos de sus seguidores, pendientes de los acontecimientos en su entorno personal.

Karla además agradeció a quienes la asistieron durante el parto, pues estuvo muy bien acompañada para evitar cualquier contratiempo. “Un gran saludo a mi increíble doctora, Shamsah, “Un gran agradecimiento a mi increíble doctora, Shamsah, que no solo ha sido un ángel guardián para mi vagina, sino que también me ha guiado a través de tres embarazos con paciencia y humor. ¡Eres mi heroína!”, dijo Souza. “Un agradecimiento especial a mi doula, Talitha, la verdadera directora de Orchestra, que aseguró que nuestro trayecto estuviera lleno de fuerza, valentía y con las playlists más poderosas que me ayudaron hasta la recta final. ¡Sin ti, Talitha, seguiríamos en pleno labor de parto!”, afirmó.

Karla estuvo acompañada en todo momento por su esposo, a quien agradeció por su apoyo incondicional.

Agradece el apoyo de su esposo

En medio de la felicidad por la llegada de su tercer hijo, Karla también dedicó unas líneas a su esposo, quien ha sido su cómplice y apoyo incondicional en todo momento. La actriz ha tenido un gesto de cariño hacia él, pues estuvo a su lado a lo largo de la intensa labor de parto. “Por último, mi roca, mi esposo, Marshall, que estuvo a mi lado durante esas interminables 33 horas, brindando un apoyo inquebrantable y sosteniendo mi pierna, esta vez, con aún más entusiasmo. ¡Bebécito mira lo que Dios nos ha dado! ‘Maravillosas son tus obras’. Estamos más que bendecidos y rebosantes de amor. ¡Bienvenida al mundo, Giulia!”, finalizó Karla.

La actriz decidió hacer público su tercer embarazo, a diferencia de los dos anteriores.

Orgullosa de la maternidad, Karla vive este instante enfocada en sus hijos. Recordemos que la intérprete debutó en la maternidad en 2018 al dar la bienvenida a su hija Gianna, cuya llegada tomó por sorpresa a sus seguidores, pues durante ese tiempo prefirió ocultar su embarazo. Dos años después dio la bienvenida a un niño, cuidando su entorno privado en todo momento.

Para esta ocasión, la actriz ha cambiado de parecer, pues ha decidido presumir por todo lo alto el dulce proceso que ha vivido. “En mis dos embarazos anteriores, opté por ocultarlo durante los nueve meses. ¿Por qué? La respuesta es compleja. En parte, por problemas de autoimagen y luchas internas contra los estándares de belleza… la segunda razón (y quizá la más triste) es la realidad de mi industria; una que, en muchas ocasiones, no quiere darle trabajo a mujeres embarazadas, lo cual ha sido una constante a lo largo de mis más de 15 años en este medio. Por ello, con mi tercer embarazo sentí una urgencia de hablar y contribuir a un cambio, no solo dentro de mí, sino también en mi querida industria…”, dijo en una entrevista concedida a Vogue en noviembre de 2023.

