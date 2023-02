Karla Souza revela que sufrió una crisis de ansiedad durante el rodaje de ‘La Caída’

Karla Souza hizo un gran trabajo para estelarizar la cinta La Caída, en la que narra una historia real sobre el abuso sexual que se vivió en el equipo mexicano de clavadistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Atenas. Sin embargo, interpretar a Muriel no sólo significó un reto actoral para el que se preparó físicamente durante tres años, también tuvo un grado de dificultad a nivel emocional en el que requirió de medicamentos para controlar los ataques de ansiedad que sufrió durante las tomas más fuertes, pues en parte eran paralelas a su propia historia de abuso.

“Antes de que saliera La Caída estaba en crisis total. Todo el equipo de Amazon y mis productores sabían que estaba medicada para que pudiera soportar el ataque”, reveló en el podcast Se Regalan Dudas.

“Yo no podía dormir, tenía una ansiedad fuertísima pero yo sabía, tengo una fe y un camino espiritual. Yo decía ‘Dios, me has puesto en esto, lo he trabajado diez años y por algo me estás pidiendo que lo haga y lo voy hacer’”, agregó sobre lo difícil que fue la experiencia.

Sus palabras complementan lo que expresó en otra entrevista, en la que aseguró que hubo momentos tan complicados para ella durante el rodaje, pero su fuerza interior la motivó a seguir adelante. “No podía ni respirar del terror de sacar este proyecto y algo me decía ‘Lo tienes que sacar, tienes que atravesar este lago de fuego’”, reveló.

Con la cinta, Karla buscaba más que un proyecto en su carrera, estaba enfocada canalizar las malas experiencias que tuvo en el pasado, además de alzar la voz para que el mundo se sensibilizara aún más en los temas de este tipo. En 2018, la también actriz de Nosotros los Nobles rompió el silencio sobre el abuso que sufrió a inicios de su carrera por parte de un director, un tema que para ella no ha sido nada sencillo y que había callado por más de una década.

Karla Souza y la confesión sobre su salud mental

Aunque tiene muy claro por qué sucedió ese ataque de ansiedad durante el rodaje de La Caída, no es la primera vez que un tema de salud mental la hace pasar un mal momento. Durante su juventud, Karla se mudó a Londres para estudiar en la universidad; sin embargo, tuvo episodios de desorden bipolar que la hicieron alucinar y le causaron muchos problemas con sus compañeros, según reveló en uno de los episodios de Red Table Talk: The Estefans.

“Aún intento saber qué pasó. No tenía idea porque a los 18 perdí la habilidad para hablar”, explicó a Lili, Gloria y Emily Estefan. “Estaba agotada, era una ansiedad con miedo y mutismo, como cuando quieres encontrar la palabra correcta, pero no se va el sentimiento”, agregó.

Y continuó: “Fue un infierno. Empecé a tener pensamientos suicidas. Recuerdo un momento en el que me paniqueé y mis padres me llevaron a hablar con un pastor. Hicieron lo mejor que pudieron, pero recuerdo ver la cara de mis amigos convertirse en ratas y me iban a comer. En la gente que iba a mi casa, veía cosas”.

Fue todo tan fuerte que sus compañeros firmaron una petición para que se mudara de dormitorio. Luego de un tratamiento en el que tuvo que dormir por dos semanas, aquellos episodios se fueron y pudo seguir su camino en la actuación.

