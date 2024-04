A 20 días del nacimiento de su hija, Karla Souza regresa al trabajo

Han pasado exactamente 20 días desde que Karla Souza se convirtió en mamá por tercera ocasión con la llegada de su hija Giulia. A pesar de que su bebé tiene menos de un mes de vida, no quiso perderse la función especial con la que se celebraron los 11 años de la exitosa cinta Nosotros los nobles, una película muy importante para su carrera como actriz de cine. Ataviada en un vestido negro, con detalles en transparencias, la protagonista de este filme dio lecciones de estilo con este look postparto con el que se reencontró con sus compañeros de elenco Luis Gerardo Méndez y Juan Pablo Gil. A su paso por la red carpet, Karla habló de cómo se encuentra tras su reciente maternidad.

©GettyImages



Karla se reunió con sus compañeros, Luis Gerardo Méndez y Juan Pablo Gil

Ya es mamá de tres

Sincera, reconoció que la actuación es su gran pasión y el motor que la impulsa a hacer este tipo de apariciones, en medio de su cuarentena: “A veces, la familia no entiende cómo, a 20 días de parida, estoy aquí trabajando, pero me fascina lo que hago y me encanta mi carrera”, le confesó a los medios de comunicación. Inevitablemente, la actriz compartió detalles de la reciente llegada de su hija: “Mi tercera bebé nació hace como unas tres semanas, estoy enloquecida por ella, gracias a Dios salió todo súper bien, está muy sana y estamos muy felices. No he dormido en un rato, pero el maquillaje lo tapa todo”, comentó.

©GettyImages



Con un look negro, de pies a cabeza, Karla regresó a las alfombras rojas

Una mamá todo terreno

Reconoció que, después de varios días entregada completamente a la maternidad, regresar al glamour y ajetreo de una alfombra roja, la hizo recordar cuánto disfruta su profesión: “Me vi en el espejo y dije: ‘Te ves bien’. He estado en pijama todo el día con mi bebé y la verdad es que no me podía perder esta oportunidad, como dije, amo mi carrera y amo trabajar”. Recordó que, después de tener a su segundo hijo, Luka, también comenzó a trabajar, casi de inmediato: “La caída también la filmé amamantando, creo que mi bebé tenía 6 meses, mi amor por el cine es como mi propósito de vida”, dijo.

La actriz se mostró muy emocionada de ver nuevamente en la pantalla grande su trabajo en Nosotros los nobles, cinta que marcó el inicio de su exitosa carrera como actriz de cine y televisión en México y Estados Unidos: “Estoy muy emocionada, hace 10 años no veo la película. Tengo muchas ganas de reírme otra vez y ver si todavía me gusta mi trabajo”. Confesó que quiere mostrársela a su hija mayor, Gianna: “Es un legado en mi carrera que espero pronto podérselo compartir a mi hija, le voy a tener que tapar los ojos en algunos momentos, pero ya se está acercando a la edad en la que se la puedo compartir. Hasta ahora, no le he mostrado ninguno de mis trabajos y esta es la primera película que quiero que vea”, dijo.

©@karlasouza



El pasado 15 de marzo, la actriz anunció el nacimiento de su tercer hijo

Con su bebé en la mente

A través de su cuenta de Instagram, Karla compartió un poco del detrás de cámaras de este especial evento en el que todo el tiempo tuvo a su recién nacida en la mente: “Muy preocupada por mi leche”, escribió en una de sus historias en donde aparece arreglándose para la alfombra, mientras pregunta: “¿Alguien puede parar esa alarma para sacarme leche?, ¿Sí pusiste la leche en el refri?”, haciendo referencia a su rutina de lactancia que, en estos momentos, es muy importante para ella y su bebé.