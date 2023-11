¡Sorpresa! Karla Souza espera su tercer hijo; lo reveló en plena alfombra roja

Sin lugar a dudas, Karla Souza vive un momento de plenitud en todos los aspectos de su vida. La actriz mexicana ha logrado construir una carrera sólida en la pantalla, al tiempo que disfruta su vida como mujer, esposa y madre. La estrella de Nosotros, los Nobles acaba de sumar un importante logro el ámbito profesional, y al mismo tiempo ha compartido una inmejorable buena nueva: ¡está embarazada!

©GettyImages



Karla fue reconocida en la edición 51º de los Premios Emmy International

Karla dio a conocer su embarazo al desfilar por la alfombra roja en la edición 51º de los Premios Emmy International. La gala se llevó a cabo en Nueva York el 20 de noviembre y en ella Souza fue reconocida con un Emmy a Mejor Actuación Femenina por su papel protagónico en la película La Caída (Lucía Puenzo, 2022).

Al momento de su aparición en la red carpet, la intérprete mexicana acaparó todas las miradas, pues hasta ese instante se desconocía que estaba embarazada. Guapísima, Karla acudió al evento usando un vestido metálico, cuyo ajuste entallado destacó su crecida pancita de embarazo. La actriz complementó su look con unas medias negras y tacones a juego.

©GettyImages



Karla mostró orgullosa su dulce espera-

Karla había mantenido muy bien guardada su dulce espera, pues a principios de este mes acudió al evento Glamour Women of The Year 2023 en la Ciudad de México, y nadie sospechó de su estado. Sin embargo, no es de sorprender que la actriz haya querido reservarse los primeros meses de su embarazo, pues en los dos anteriores también fue discreta al respecto.

Si bien la actriz compartió en sus redes sociales algunos vistazos de su preparación para la gala de los Premios Emmy International 2023, no ha hecho un anuncio oficial sobre su embarazo. Sin embargo, sus posados en la alfombra roja tocando incluso su pancita hablan por sí mismos sobre la felicidad que la embarga en estos momentos.

©GettyImages



Karla había disimulado muy bien su embarazo.

Discreta en su maternidad

Karla está casada desde 2014 con el empresario estadounidense Marshall Trenkmann, con quien tiene dos hijos: Gianna y Luka. Ahora, la familia se prepara para darle la bienvenida al nuevo integrante.

La actriz de 37 años debutó en la maternidad en 2018 con el nacimiento de Gianna, el cual también fue una gran sorpresa, pues mantuvo todo su embarazo en total discreción. Dos años después, Karla reveló que se había convertido en madre nuevamente, ahora de un niño. Solo en esta ocasión es que se ha dejado ver embarazada, mostrando públicamente y orgullosa su baby bump.

