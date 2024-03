Ludwika Paleta habla como nunca del incidente ocurrido el día de su boda

Uno de los días más importantes en la vida de Ludwika Paleta es sin duda el de su boda con Emiliano Salinas. Fue en abril de 2013 cuando ambos se dieron el “sí, acepto”, en una fastuosa celebración realizada en Mérida, Yucatán, rodeados de familia y amigos cercanos. Aunque todo podría haberse vislumbrado perfecto para ese día, ocurrió un incidente que quedó grabado en la memoria de la guapa actriz, quien por primera vez ha revelado detalles de lo sucedido ese día, mientras se desarrollaba la fiesta de su soñado enlace. A la distancia, la ahora protagonista de la película titulada Noche de Bodas recuerda que su festejo matrimonial fue divertido, pues además de las emociones que implica ese momento, no paró de bailar.

Ludwika Paleta se casó en 2013 con Emiliano Salinas.

¿Qué pasó en la boda de Ludwika?

Abierta a compartir algunos recuerdos de su boda, Ludwika tomó la palabra durante su asistencia como invitada al programa Pinky Promise, en YouTube, en el que respondió a la pregunta de uno de los seguidores del espacio, quien quiso saber qué había sido lo más divertido y lo más random (o impredecible) de ese día. “Mi boda fue divertidísima, cómo la gocé, todo era divertido. Bailé, bailé, bailé y bailé, no me senté en toda la noche, no salí de la pista toda la noche. Fue en Mérida, en una hacienda. Todo era muy divertido, todos nos la estábamos pasando muy bien…”, contó.

Al referirse a los acontecimientos inesperados, Ludwika evocó el instante en que avanzada la fiesta muchos de los invitados ya estaban con varias copas de más. “Lo más random, hubo muchos borrachos que se cayeron, yo tenía una ambulancia afuera porque tenía una amiga embarazada a punto de dar a luz y ella no fue la que usó la ambulancia, la usó otra persona…”. Sin embargo, eso no fue lo peor, porque en un instante del festejo ocurrió un incidente que tiene muy presente. “También se agarraron a golpes en mi boda, arriba de una de las mesas, entre novios, dos hombres se agarraron y se golpearon y uno se cayó…”, reveló.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas celebraron su enlace en la ciudad de Mérida.

El matrimonio de Ludwika

Más allá de lo sucedido el día de su boda, Ludwika se siente feliz de atesorar el recuerdo de ese momento del que habla con orgullo. Del mismo modo, vive plena por la cordialidad y estabilidad que prevalece en su vida matrimonial con Emiliano. A varios años de casados, ambos trabajan para que todo vaya por buen camino, procurando la comunicación y fortaleciendo los lazos de confianza en todo momento. “A mí me encanta vivir en pareja, pues es un contrato más y hay que poner cláusulas, hay que poner reglas, hay que poner acuerdos, hay que hacer acuerdos en un matrimonio, si no, difícilmente funciona…”, dijo en días pasados, declaraciones retomadas por Venga la Alegría.

La actriz dice disfrutar al máximo su vida en matrimonio.

En ese mismo espacio, hizo énfasis en lo importante que ha sido para ambos la cercanía y las charlas sobre lo que realmente desean en ese sentido. “Yo con mi marido tengo una relación en donde platicamos muchísimo, y donde sí revisamos de cuándo en cuándo si queremos seguir juntos, ¿por qué queremos seguir juntos?, si sigue vigente esa cláusula…”, expresó la también actriz de teatro y telenovelas.

