Con profunda tristeza reportan el fallecimiento de Verónica Toussaint

Con profundo pesar, anoche, el periodista Ciro Gómez Leyva interrumpió la transmisión de su noticiero para dar a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Verónica Toussaint, quien en los últimos años, se destacó como una de las presentadoras más simpáticas y queridas de Imagen Televisión: “Nos informan que hace unos momentos, muy joven, 48 años de edad, después de una larga y dura batalla de tres años, tres años y medio, murió nuestra queridísima compañera Verónica Toussaint, fuerte, con un enorme valor, una gran dignidad, en contra del cáncer, pero bueno, no pudo superarlo”, comentó el periodista visiblemente conmovido.

La sonrisa más recordada de la tv

En su mensaje, Ciro recordó la personalidad única de su amiga quien, contaba con una larga trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión, conductora y comediante: “Queda su sonrisa, queda su alegría, compañerismo, su talento enorme que la acompañó todos estos años en diferentes espacios en televisión. Donde estés, querida, queridísima Verónica no dejes de sonreír, un abrazo con todo nuestro cariño para sus familiares. Descansa en paz querida amiga, te vamos a extrañar muchísimo”, añadió el periodista.

A pesar de su lucha contra el cáncer, Verónica Toussaint no dejó de trabajar, una situación que decidió desde que fue diagnosticada, así se lo confesó a Gustavo Adolfo Infante durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, en julio del 2022, un año después de haber comenzado su batalla contra la enfermedad: “Ha sido un camino bien complicado, así vine a trabajar, para mí seguir haciendo televisión en estas condiciones ha sido un gran regalo, porque esa hora y media, me hace sentir viva”, explicó la actriz quien realizó su última participación en cine como actriz de doblaje en la cinta animada Kung Fu Panda 4, estrenada en marzo pasado.

Además de su trabajo como actriz, actualmente realizaba con Paola Rojas el podcast Somos aliadas, además de conducir el programa de Imagen Televisión, ¡Qué Chulada!, emisión que la despidió en redes con un emotivo mensaje: “Fuiste, eres y serás una parte muy importante para nosotros. Buen viaje, chulada”, se lee en la cuenta oficial de Instagram. Sincera, durante la entrevista con Gustavo Adolfo, Verónica habló de la muerte: “Si me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, me he gastado la vida y a partir de ahorita, lo que tengo de vida es ganancia. No le debo nada a nadie, lo que he hecho, lo he hecho por mi trabajo, entonces me moriré tranquila”.

Su lucha contra el cáncer

En aquella conversación, Verónica detalló cómo enfrentó su diagnóstico: “A mí me dio cáncer de mama, esto fue a principios de agosto. Me sale una bolita en la axila, me dieron el diagnóstico de cáncer de mamá. Yo había tenido cáncer hace 20 años en el apéndice, me quitan el apéndice, me hicieron pruebas, fui a Houston para que me revisaran, no recibí quimios, no nada. Esa historia ahí termina, el año pasado, me dice: ‘Es cáncer de mama, es un cáncer muy agresivo’. Había que empezar, por el tipo de cáncer que tenía, quimioterapias, cirugía y radiaciones. Es una noticia que nadie quiere escuchar”, reconoció.

A pesar de la fortaleza con la que comenzó su tratamiento, confesó que esta experiencia fue la más retadora de su vida: “Es muy doloroso, porque tienes que lidiar con tu cáncer, con tu miedo y con el miedo de los que te rodean; sin embargo, ha habido muchos regalos, mucho amor”, comentó la ganadora del Ariel (galardón que se le otorgó en 2017 por su trabajo en la cinta Oso Polar). Familiares y amigos darán el último adiós a la actriz y conductora en el Panteón Francés a partir del medio día de este 17 de mayo.