Toma nota: estas son las nuevas estrellas Michelin de México

No hay duda que México tiene una de las mejores gastronomías a nivel mundial. No sólo somos expertos en el arte de agregar picante en nuestros platillos sino que nuestra creatividad nos ha llevado a convertir el maíz en múltiples presentaciones. No es lo mismo una quesadilla, que un sope, una flauta, una enchilada o un huarache. Además, nuestro nivel culinario ha sido causa de múltiples polémicas con la pregunta: “¿las quesadillas llevan queso?”. En pocas palabras, son muchos los visitantes internacionales que han aclamado la diversidad de platillos e ingredientes que pueden encontrarse en territorio nacional.

Desde hace muchos años, el público amante de la comida ha pedido a gritos que la mayor guía de prestigio gastronómico, la Guía Michelin, ponga su mirada en México y en la diversidad culinaria que existe dentro del país. Y ahora, después de mucho pedirlo, al fin podemos conocer los nuevos restaurantes que han recibido este aclamado reconocimiento con valor internacional.

Conoce las nuevas estrellas Michelin de México

Lo que inició en Francia en los años 1900 como una guía de apoyo para los automovilistas, hoy es una de las guías más importantes para reconocer el valor gastronómico en diversos países alrededor del mundo. Es por eso que, conocer las nuevas estrellas del territorio mexicano nos llena de orgullo y entusiasmo.

Los restaurantes que recibieron 2 estrellas

PUJOL- Chef Enrique Olvera

Reconocido como uno de los mejores restaurantes de México, Pujol ofrece una variada selección de platillos inspirados en la comida tradicional mexicana. Sin embargo, Enrique Olvera ofrece un giro a la misma para dar una reinterpretación contemporánea, novedosa y diferente. Una de sus clásicas experiencias es la degustación donde ofrece un menú mexicano que va cambiando por temporadas, así como su representativo “mole madre”, el cual se caracteriza en que sirve un mole nuevo junto a uno viejo.

¿Dónde? Tennyson 133, Polanco, Ciudad de México

©@pujolrestaurant



Conchas de cacao rellenas con crema haba tonka.

QUINTONIL- Chef Jorge Vallejo

Dirigido por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, este restaurante busca dar una visión personal de los platillos clásicos de México. Su oferta gastronómica va cambiando por temporadas por lo que, en este momento podrás degustar de su icónico menú de primavera con ingredientes de la más alta calidad.

¿Dónde? Newton 55, Polanco, Ciudad de México

©@rest_quintonil



Festival de entomofagia.

Algunos restaurantes que recibieron 1 estrella

Levadura de Olla- Oaxaca

Este restaurante nace como un homenaje a la gastronomía ancestral mexicana ya que combina técnicas culturales para crear platillos que enaltezcan lo mejor del cultivo mexicano. Además, se crea a través de la investigación de diferentes tradiciones de la región.

¿Dónde? García Vigil 304, Centro, Oaxaca

©@levaduradeolla



Machucadas de pipián.

Pangea- Monterrey

Este espacio se ha convertido en un referente de la comida al norte del país al ofrecer una alta calidad de platillos para clientes que disfrutan de la comida sofisticada y premium. Su menú cuenta con una gran diversidad de opciones que resaltan la comida contemporánea y, además, cuenta con su propia tienda de vinos para deleitar el paladar de los comensales.

¿Dónde? Av. del Roble 660, Valle del Campestre, San Pedro Garza García

©@restaurantepangea



Cabrito al estilo Pangea.

Conchas de Piedra-Tecate

Para todos los amantes de los mariscos y la comida del mar, este restaurante ofrece una gran variedad de opciones que encantarán a tus sentidos. Todos los ingredientes que se utilizan en Conchas de Piedra se obtienen en Baja California con los más altos estándares de calidad.

¿Dónde? Carretera Ensenada Tecate Kilómetro 93.5, San Antonio de las Minas

©@conchasdepiedra



Aguachile tatemado, almeja generosa y aliolli de ajo rostizado.

Le Chique- Cancún

Perfecto para una comida de negocios o una escapada en pareja, este restaurante es considerado uno de los mejores en la Riviera Maya. Ofrece un plan de degustación que va modificándose cada temporada para siempre ofrecer lo mejor a sus comensales. Su diseño de interiores minimalista y contemporáneo, sumado a la excelente presentación de sus platillos, lo ha convertido en una opción infalible para cualquier ocasión especial.

¿Dónde? Azul Beach Resort Riviera Cancun by Karisma, Cancún, Q.R.

©@lechiquerestaurant



Lengua en mole negro.

Taquería El Califa de León -CDMX

Sin duda, esta fue quizá la mayor sorpresa de todos los anuncios. Esta taquería representa la tradición y el folclor de la Ciudad de México con su menú, clásico de las taquerías locales. Su especialidad es, sin duda, el taco gaonero, que está preparado con una carne suave y tierna. Además, ofrecen otro tipo de tacos como los de bistec, de costilla o chuleta.

¿Dónde? Av. Ribera de San Cosme 56, San Rafael, Cuauhtémoc

Algunos otros restaurantes que fueron galardonados con este reconocimiento y que no debes dejar de visitar fueron: Rosetta (CDMX), EM (CDMX), SUD77 (CDMX), HA´(Playa del Carmen), Animalón (Valle de Guadalupe), Esquina Común (CDMX), Koli (Monterrey), Los Danzantes (Oaxaca), Cocina de Autor Los Cabos (Cabo San Lucas), Cocina de Autor Riviera Maya (Quintana Roo) y Damiana (Valle de Guadalupe).