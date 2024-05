Conoce al mexicano ganador del premio Loewe Craft Prize 2024

El Craft Prize de la fundación Loewe premia año con año a artistas de manera internacional que se enfocan en el diseño y creación de objetos altamente bellos estéticamente. La motivación detrás de esta premiación es rendir un homenaje a la artesanía y al talento creativo que existe alrededor del mundo. Es así como cada año, numerosos artistas se convierten en finalistas de este prestigioso premio. La novedad y sorpresa de este año fue conocer que uno de los finalistas era de origen mexicano y hoy, su nombre se ha dado a conocer a todo el mundo tras resultar ganador de la competencia.

¿Quién es el mexicano ganador al premio de Loewe?

Originario de Monterrey, Andrés Anza fue seleccionado como el ganador de uno de los premios más prestigiosos de una casa de moda a nivel internacional. Su obra, llamada “I only know what I have seen”, representa una escultura creada con arcilla que se muestra antropomórfica a través de siluetas que parecen moverse y abrazarse entre sí. Para conseguir esta obra, estilo tótem, Anza creó diversas piezas que después se unieron en una misma escultura. Tanto esta obra como la del resto de los finalistas, serán presentados en una exhibición especial en París desde hoy hasta el 9 de junio.

El tema de este año para la selección de obras fue “formas orgánicas y biomórficas”, por lo que no es ninguna sorpresa que el mexicano haya sido seleccionado como el ganador. Las obras de Andrés Anza destacan por ofrecer una visión de las formas que no son humanas pero que parecen ser inspiradas por elementos de la naturaleza. El toque especial de Anza resalta por simular un ecosistema que no parece ser de este mundo. A través de la cerámica, Andrés ha encontrado un medio perfecto para crear un mundo nuevo compuesto por figuras no reconocibles al ser fruto de la imaginación del mexicano.

Su obra ha sido expuesta en diferentes lugares del mundo como Estados Unidos, Italia, Dinamarca y, a partir de hoy, París. En territorio mexicano, el artista ha tenido la oportunidad de mostrar su obra en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El premio, el cual fue entregado durante la inauguración de laexposición, fue entregado por la actriz Aubrey Plaza en Palais de Tokyo en el corazón de París. Además de haber entregado el premio al mexicano, la actriz también hizo algunas menciones honoríficas a Miki Asai por su pieza “Still Life”, Heechan Kim por su pieza “#16” y Emmanuel Boos por su pieza “Comme un Lego”.