De verde y en familia, Amelia Vega celebra el gran logro de su esposo Al Horford

Para la familia de Amelia Vega y Al Horford la noche del pasado 15 de mayo fue una muy importante, pues el jugador de básquetol se consagró como el mejor jugador en el quinto partido de la eliminatoria de los Boston Celtics contra los Cleveland Cavaliers, con un marcador final 113-98. Desde las gradas del TD Garden en Boston, Massachusetts, el basquetbolista de origen dominicano recibió el apoyo de la fanaticadas de los Celtics, pero había seis porristas de lujo que estaban entregados a mostrar con orgullo los colores de los Celtics y el 42 que distingue a Horford: su esposa e hijos.

©Hola



Amelia Vega y su familia en exclusiva para HOLA!

A través de sus redes sociales, Amelia Vega, quien fue designada como Miss Universo 2003, compartió varias fotos y videos del partido, pero a sus seguidores ha llamado la atención un retrato familiar en el TD Garden, donde aparecen los siete al completo: Al y ella acompañados de Ean, Alía, Ava, Nova y Mila. En la foto del recuerdo, la reina de belleza aparece llevando en brazos a Mila, de un año, mientras sus otros hijos aparecen en la postal entre Al y ella.

©@ameliavega



Amelia Vega y su familia

Una de las cosas más peculiares fue el atuendo que los chicos y la propia Amelia llevaron; se trataba de conjuntos deportivos donde el blanco, el verde y el negro, destacaban al ser los colores del equipo. Alía, Ava y Nova lucieron conjuntos deportivos con lentejuelas verdes, mietrnas que Mila llevó un look parecido al de su mamá con un chaqueta verde. En tanto, Ean, de ocho años luce una camiseta con el 42, número con el que juega su padre.

Durante el partido, Al logró superar a LeBron James en cuanto a números, al destacarse por su desempeño en la pista. De acuerdo con Marca, el ala-pívot de 37 años fue decisivo en la victoria definitiva de los Boston Celtics en el quinto partido de la eliminatoria contra los Cleveland Cavaliers, convirtiéndose en el jugador más veterano en registrar 22 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, un robo y 3 tapones en 35 minutos de juego.

¿Un sexto bebé?

En los primeros días del 2024, Amelia y Al ofrecieron uan exclusiva a nuestra revista hermana ¡HOLA! República Dominicana, donde dieron un vistazo de su nuevo hogar en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. En medio de este ameno encuentro, surgió la pregunta de si se animarían a tener un bebé más.

Ante este cuestionamiento, Amelia se sinceró y fue clara, si bien no es algo que descarte, por el momento está en plena recuperación de lo que han sido sus cinco cesáreas. “La pregunta del millón (risas). Definitivamente recuperarse de cinco cesáreas, una detrás de la otra, no es nada fácil. Nos encanta tener una familia grande, pero mi enfoque en este momento es recuperar mi físico, también la fuerza, no sólo de la cirugía sino de todo lo que conlleva, y es largo el proceso. Entonces, por ahora no, pero no puedo decir que nunca jamás. Ahora estoy en modo recuperación”.