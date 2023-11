Jaime Bayly se disculpa con Amelia Vega por controvertida entrevista, 12 años después

En sus más de 40 años de trayectoria, Jaime Bayly ha tenido todo tipo de entrevistas, desde las más relevantes y entretenidas hasta las más controvertidas, como la que realizó en 2011 a Amelia Vega, quien fue coronada como Miss Universe 2003. El periodista de origen peruano recién ha reconocido que el encuentro con la dominicana no salió como esperaba, y de manera pública le ha pedido disculpas a través de un video en su canal de YouTube, donde ha admitido que se comportó como “un patán”.

©GettyImages



Amelia Vega fue coronada como Miss Universe el 3 de junio de 2003

En un video titulado Miss Planeta Tierra, el periodista se disculpó con Vega. Este video se da, curiosamente en el marco del cumpleaños de la modelo, quien celebra sus 39 años este 7 de noviembre.

“Le pido disculpas a Amelia Vega porque la hice pasar un mal rato, porque me comporté como un patán. Si ella venía, era tarde en la noche, estaba de promoción, quería hablar de su disco y de Dios, yo debí ser más paciente, más humilde, más tolerante, dejarla expresarse, dejarla ser ella, y no empezar a disparar sobre ella como francotirador, disparándole además en zonas sensibles, en temas más o menos nerviosos y por ende enervándola”, indicó.

En ese mismo video, Bayly dio un poco de contexto sobre la razón por la cual la entrevista arrancó con el ‘pie izquierdo’. “No siempre hay química entre el invitado y yo”, empezó a decir el periodista en su video. “A veces las cosas inexplicabemente se tuercen y salen mal, y la entrevista termina siendo un fiasco, un mal rato para el invitado y el anfitrión”, indicó.

“Eso nos pasó a Silvia, mi esposa y a mí, haciéndole una entrevista a la ex Miss Universo dominicana Amelia Vega”, contó. En ese entonces, la reina de belleza tenía 26 años y estaba trabajando en su faceta como cantante.

“Cuando Amelia me saludó le presenté a mi esposa y Amelia no fue cariñosa con Silvia, fue un poco burlona, fue un poco altanera y dijo: ‘ah pero no parece tu esposa, parece tu hija jajaja’, y yo sentí que la rebajó, ninguneó a Silvia... y entonces empezó la entrevista”, contó el autor de libros como El niño terrible y la escritora maldita.

“Pensé qué se ha creido esta Miss Universo para tratar mal a Silvia?”, dijo el periodista. Tras esa primera impresión, a lo largo de la conversación, el presentador cuestionó a Vega sobre sus creencias religiosas y su parentezco con Juan Luis Guerra, lo cual por momentos hizo de esta entrevista un encuentro tenso.

©GettyImages



Amelia Vega fue entrevista por Jaime Bayly y su esposa Sylvia

En su video de disculpa, el periodista prosiguió contando más acerca de este encuentro. “Yo le dije algo que seguramente nadie le había dicho antes... Yo le dije, ‘mira tú deberías ser Miss Planeta Tierra’. Me miró con los ojos desorbitados porque tú no le has ganado a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno ni a Neptuno”, señaló. “Es una completa inmodestia que tú digas que eres Miss Universo, tú tendrías que decir que eres Miss Globo Terráqueo”.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.