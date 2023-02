Shakira tenía la ilusión de casarse algún día con el ‘hombre de sus sueños

Este 2 de febrero, Shakira cumple 46 años. Esta vuelta al sol es, quizá, la más dura de todas las que ha vivido, pues viene de una sonada ruptura con el padre de sus dos hijos, quien curiosamente también está de cumpleaños el día de hoy. Sin embargo, como ella misma dijo en un post en Año Nuevo, no dejará de creer en el amor, justo como lo viene haciendo desde hace más de 20 años. En una entrevista con el periodista Jaime Bayly, Shakira confesó que tenía la ilusión de algún día llegar al altar con el hombre de su vida.

Shakira en sus primeros años de carrera

La colombiana, que en ese entonces promocionaba su disco Pies Descalzos, reveló al periodista peruano que vivía con sus padres, y que solo se saldría de su casa, en Bogotá, Colombia, cuando se casara. “Hasta que un hombre no me lleve al altar, voy a seguir viviendo con ellos”, dijo ‘Shaki’, quien al momento de la entrevista tendría unos 20 años.

¿Y cómo tendría que ser ese hombre que la llevara al altar? La cantante habló de las características que buscaba en un galán. “Tiene que ser sensible, inteligente, que me quiera y que me lo demuestre. Que no me haga sentir que soy un accesorio en su vida sino que soy un ser realmente importante, que sea mi cómplice, que no se preocupe por contar el dinero mientras suene una buena canción en la radio”, dijo la cantante.

“Que me sorprenda cada día, que me ponga ojos nuevos cada día para ver la vida de una forma diferente, que me regale un poema de vez en cuando, que no le de miedo andar con los pies descalzos por ahí”, añadió.

Shakira en su época de ‘Pies Descalzos’

Joven y enamorada, ¿de quién?

En ese entonces, ‘Shaki’ tenía una vida ajena al mundo del espectáculo y poco a poco comenzaba a adentrarse en el jey-set. Incluso, admitió que estaba saliendo con alguien en esa época. “Sí, he conocido a una persona que parece ser un ser bastante especial”, confesó la colombiana a Jaime Bayly. “Pero bueno, apenas estoy penetrando en ese universo como Alicia en el País de las Maravillas”.

Si revisamos el historial amoroso de la cantante, todo apunta a que ese hombre al que se refiere en su entrevista con Jaime Bayly, es nada más y nada menos que el actor Osvaldo Ríos.

La relación fue de lo más controvertida, pues él tenía 36 años y ya era un galán de telenovelas consolidado, mientras que ella estaba de 20 años y empezando a construirse un camino dentro del mundo de la música. El año pasado, en La Casa de los Famosos, el actor de telenovelas como Kassandra y La Viuda de Blanco, habló de la diferencia de edades que había entre ellos. “Yo ya era un hombre de 36 años, consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba con sus Pies Descalzos”. Incluso, el actor contó que ya tenían planes de boda. “Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, recordó Osvaldo. Pero la relación no prosperó. “Lo mejor que le pasó fue no seguir conmigo”, dijo ante sus compañeros del reality.

