Shakira y Piqué celebran los 10 años de su hijo Milan

Cuando Shakira y Gerard Piqué dieron a conocer su acuerdo sobre la convivencia con sus hijos dejaron muy en claro su intención de procurar siempre el bienestar de los pequeños. Y no hay duda sobre ello, pues aunque la cantante y el exfutbolista han tenido diferencias, eso no ha impedido que los niños no puedan pasar tiempo con ambos. Milan, el hijo mayor de la expareja, llegó a los 10 años el pasado fin de semana y su famosa mamá le organizó una linda fiesta, en la que la que, para sorpresa de algunos, la exestrella del Barcelona no ha sido del todo ajeno.

Shakira y Piqué han priorizado el bienestar de sus hijos

Fans y algunos miembros de la prensa, se instalaron frente a la casa de Shakira en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, este 22 de enero, a sabiendas de la ocasión tan especial que celebraría la cantante: la nueva vuelta al sol de su primogénito. De hecho, algunos se animaron a cantarle al festejado.

Europa Press reportó que desde temprano iniciaron los preparativos para el festejo, pues al lugar llegó el pastel, juegos infantiles e incluso animadores. De acuerdo a dicho medio, la mansión de la colombiana recibió a unos 15 niños, amigos de Milan, entre ellos el hijo de Patrick Kluivert, exestrella del Barcelona. El exfutbolista holandés fue captado por las cámaras al igual que otros de los invitados a la celebración.

Piqué llegó a su antiguo vencindario con sus hijos

Pero sin lugar a dudas, uno de los momentos más comentados fue cuando el festejado llegó a su casa, pues lo hizoacompañado de su hermano Sasha y de su padre, Gerard Piqué, con quien había pasado el fin de semana.

El exfutbolista, que días atrás fue captado en París junto a celebridades como Irina Shayk, fue capatado myu sonriente al llegar a su antiguo vencindario. Al volante, Piqué hablaba tranquilo con sus hijos sin prestar atención a las decenas de personas que se encontraban en el lugar. Y aunque muchos hubieran esperado que ingresara a la residencia de Shakira no fue así, pues su auto entró por la casa de sus padres, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué.