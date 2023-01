El periodista Jaime Bayly revela que rechazó una cita con Shakira

Ahora que Music Session Vol.53 está por todos lados y que el nombre de Shakira ocupa los titulares, nadie es ajeno a la cantante. Incluso, algunos han sacado a relucir algunas anécdotas del baúl de los recuerdos. Jaime Bayly confesó en su columna El Francotirador que, en una ocasión, Shakira lo invitó al cine y que ¡la rechazó! El comunicador contó que la invitación de ‘Shaki’ se dio hace más de 20 años, cuando ambos eran jóvenes y se encontraron en Miami; él la había entrevistado, y después de la conversación, ella lo llamó, pero él le dio un ‘no’ por una muy buena razón.

Shakira conoció a Jaime Bayly en Miami, hace más de 20 años

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible. Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, reveló el periodista de origen peruano, quien se refirió a la cantante como una “bella mariposa inmortal”. Incluso, narró que los padres de la intérprete, el señor William Mebarak y la señora Nidia Ripoll, notaron la química que surgió entre ellos. “Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía”, añadió.

En ese entonces, Shakira tenía 20 años y estaba disfrutando del éxito de su álbum Pies Descalzos. Tras la entrevista, la cantante contactó a Bayly y lo invitó a ver Titanic al cine, sin embargo, el periodista rechazó la invitación, pues en esa época estaba casado con Casandra Maldini.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, me sugirió con la mirada que la llamase”, relató. “Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado; porque sentía la herida abierta de ser bisexual y no hallé coraje para contarle todo eso a Shakira, como tampoco me atreví a decirle que me había enamorado de ella como nunca me había enamorado de nadie, de ningún chico, de ninguna chica”, dijo.

La entrevista de Jaime Bayly a Shakira: