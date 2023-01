Una patrulla, maletas y hasta una misteriosa encapuchada, ¿qué pasó en casa de Shakira en la reciente visita de Piqué?

El pasado fin de semana se conmemoró una fecha muy especial para Shakira y Gerard Piqué: el décimo cumpleaños de Milan, su hijo mayor. Esta ocasión no pasó inadvertida, pues la colombiana organizó una divertida fiesta para su primogénito. Sin embargo, mientras la cantante atendía a los invitados, afuera de su casa tenían lugar algunas situaciones un tanto inusuales las cuales han ido saliendo a la luz.

©@shakira



Shakira le organizó una fiesta a su primogénito

Un grupo de fans se plantó en las afueras de la residencia de ‘Shaki’ en Esplugues de Llobregat, y no sólo le cantaron Cumpleaños Feliz a su hijo, sino que también entonaron su reciente éxito con Bizarrap. La cantante no fue indiferente al cariño y apoyo de sus seguidores, pues en un momento se asomó desde un balcón de su casa para saludarlos, dejando ver su sudadera con la leyenda: ‘‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la cual dio mucho de qué hablar.

©GrosbyGroup



Shakira lució una sudadera con una frase de su nueva canción

Pero esto no fue lo único que ocurrió, pues en un momento de la jornada aparecieron en la escena dos uniformados. Aunque se hubiera pensado que estaban ahí para supervisar la presencia de los fans en la vía pública, las situación tomó otro giro cuando se vio que escoltaban a una persona, al parecer una mujer, totalmente cubierta con una manta de colores.

Aunque en un inicio se especuló que esta misteriosa persona, que parecía haber salido de la casa de la colombiana, podía ser ella misma o incluso Clara Chía. Sin embargo, eso resultó ser todo un montaje. El responsable fue el youtuber Didac Ribot, quien incluso se vistió de policía para jugarle una broma a la prensa. En un momento, llegó una patrulla, al parecer con policías reales, e interceptó a los falsos uniformados quienes aparentemente explicaron lo que estaba sucediendo.