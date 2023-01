Piqué podría enfrentar una demanda millonaria... y no de parte de Shakira

Todo parece indicar que Gerard Piqué no atravisa por su mejor racha. Los últimos días el exfutbolista español ha estado en el centro de los reflectores debido a la reciente canción de Shakira, en la que no sólo se hace referencia a él, sino también a su novia Clara Chía. La prensa no ha dado tregua a la exestrella del Barcelona, quien recientemente fue vinculado con otra misteriosa mujer. Pero la más reciente polémica que ha alcanzado al exjugador no tiene que ver con su vida amorosa actual o pasada, sino más bien con su faceta de empresario. Y es que se ha revelado que podría enfrentar una demanda millonaria.

©GettyImages



Piqué enfrentaría una demanda y no de parte de Shakira

Diversos medios deportivos señalan que la Federación Internacional de Tenis (ITF) está elaborando un informe con el fin de demandar a Kosmos, empresa propiedad de Piqué. Dicha compañía habría roto un contrato que la unía con la ITF como dueños de la Copa Davis desde el año 2019. El acuerdo signado entre la federación y Kosmos contemplaba una duración de 25 años, pero sólo duró tres.

Al parecer, Kosmos enfrentó problemas económicos por falta de financiación y escasez de ingresos, lo que le impidió solventar los gastos económicos generados por el nuevo formato de Copa Davis, formato que la misma empresa planteó.

De acuerdo con el diario deportivo francés L’Equipe, la ITF denunció a Kosmos por adeudar pagos a los jugadores, así como otros servicios de la organización, tales como el control de accesos en las competencias. Se ha hablado de más de 40 millones de dólares que debería dar de manera anual a la federación y otros 10 millones a los participantes.

©GettyImages



Kosmos, empresa del exfutbolista, está en la mira

La ITF estaría alegando además los daños y perjuicios por mala imagen derivados de la anticipada ruptura del contrto con Kosmos, por lo que estaría analizando tomar acciones legales contra la principal empresa de Piqué tanto por este tema como por el de las deudas acumuladas. En vista de que el convenio no funcionó, la federación estaría planeando ya un nuevo formato para la próxima edición de la Copa Davis.

El medio español Sport señala que ITF está dispuesta a llevar a Piqué a los tribunales con tal y que se haga responsable de los perjuicios provocados por la ruptura del acuerdo para la organización de dicho torneo. Y ha aformado que los abogados de la federación “están convencidos de ganar dicho juicio”.