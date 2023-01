Shaila Dúrcal se declara ‘team’ Piqué y explica sus razones

A una semana de su estreno, Music Session Vol. 53, de Shakira y Bizarrap, sigue dando de qué hablar. Decenas de celebridades han opinado acerca del tema; unos apoyando a Shakira, otros manteniéndose neutrales, mientras que otros más como Shaila Dúrcal han defendido a Gerard Piqué. La hija de la fallecida Rocío Dúrcal fue invitada al programa Plan de Tarde (RTVE) donde fue cuestionada si era ‘team’ (equipo) Shakira o Piqué.

©@rtve



Shaila Dúrcal y su hermana Carmen en el programa de ‘Plan de Tarde’

Toñi Moreno, presentadora del show, trajo a colación el tema de Shakira y Piqué, y preguntó a Shaila Dúrcal y su hermana Carmen Morales, que a quién de los apoyaban. En seguida, la cantante respondió: “Piqué”. Ante la respuesta, Moreno bromeó diciendo: “Tengo que parar el programa ahora mismo”, pero cedió el micrófono a Shaila, quien explicó sus razones. “Me ha caído bien lo del Twingo”, dijo entre risas.

©@shakira



Bizarrap y Shakira

Luego, ya en un tono más sereno, agregó lo siguiente: “He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar”, añadió. “Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto (Music Session #53) a mí personalmente no me gusta”, dijo la intérprete de temas como Convénceme.

En tanto, Carmen Morales, tomó partido a favor de la barranquillera. “A mí me ha encantado, es una mujer empoderada que tiene todo el derecho de quejarse”, expresó.