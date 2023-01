Christine Lampard es más conocida por su trabajo como presentadora de espectáculos en las cadenas BBC e ITV. Originaria de Reino Unido, la locutora de 43 años y esposa de Frank Lampard, es famosa por su participación en shows como Dancing on Ice con Phillip Schofield, This Morning y The One Show, trabajo con el que logró hacer una fortuna de casi siete millones de dólares.