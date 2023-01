Incluso, hay quienes aseguran que Clara, de 23 años, estaría molesta por una de las rimas, en las que Shakira da a entender que su ex le rogó para volver y darse otra oportunidad...

“Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliques”, se escucha en una de las rimas. Si nos ponemos a analizar la letra, esta teoría podría ser cierta, ya que Piqué y Shakira anunciaron su ruptura en junio, y la canción se concibió hasta agosto. Así que podría ser que Piqué le haya pedido una oportunidad a Shakira, estando con Clara.

Sin embargo, no hay certeza de que esto haya sucedido, ya que en ningún momento ‘Shaki’ ha revelado que Piqué le haya pedido volver.