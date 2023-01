Paquita la del Barrio y su mensaje de solidaridad a Shakira: ‘Tienes todo en la vida, mija’

Nadie ha quedado indiferente a la nueva canción de Shakira y Bizarrap. Decenas de famosos han reaccionado al tema de la colombiana, el cual ha sido definido por la propia artista como su “catarsis” tras su ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué. La artista ha recibido críticas, pero también elogios y apoyo por parte de sus fans y la comunidad artística. Paquita la del Barrio, intérprete de regional mexicano conocida por sus canciones cargadas de sentimiento y despecho, le envió un mensaje de sororidad ante el momento que enfrenta.

©@shakira



Shakira y Bizarrap están batiendo récords con ‘Music Session Vol.53’

Paquita la del Barrio, famosa por temas como Rata de dos patas o Cheque en blanco compartió un video a través de sus redes sociales y le mostró su apoyo total a la colombiana, asegurándole que en ella podía encontrar una confidente. “Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia, yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga”, indicó la cantante, cuyo nombre real es el de Francisca Viveros Barradas.

“Échale muchas ganas, lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, mija. No te preocupes”, agregó la intérprete conocida por sus letras contra los hombres infieles e ingratos. Paquita ofreció a Shakira su ayuda en caso de necesitarla. “Yo estoy en México si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto ya sabes que aquí estamos a la orden. Te mando un abrazote y queDios te bendiga”.

Reflexionando sobre la letra de sus temas, Paquita añadió: “Yo tengo (canciones) para toda clase de problemas; yo no sé a qué vine a este mundo yo creo que a eso vine, me llueven los títulos así de gente que están dolidas. Es muy bonito trabajo el de nosotras, no te me achicopales (no te deprimas), échale ganas como te dije: tienes por quién vivir al igual que yo, lo que nos mantiene parados es la familia, los hijos... tú echale ganas”. Para concluir su mensaje, la intérprete de 75 años le cantó un fragmeto de su tema Las rodilleras.