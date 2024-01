Amelia Vega y su esposo Al Horford reciben el año en su nueva y espectacular casa en Boston

¿Cuál es el área de la casa que más disfrutas?

Mira, apenas tenemos un mes en la casa nueva y los espacios todavía no están terminados como para decirte que gravito más en uno que en otro. Pero la sala de estar tiene una peculiaridad, que los ventanales son muy altos y entran mucho sol, me fascina la luz natural, yo soy amante de la buena luz en la casa. Cuando la vinimos a visitar, además de qué obviamente necesitamos mucho espacio, la luz natural fue lo que me conquistó.

Me veo mucho ahí y en la oficina, que es donde tenemos más claridad, pero la verdad que ese ventanal me permite disfrutar del sol y también en las noches, si tenemos un cielo despejado, puedo apreciar muy bien la luna y las estrellas, pues tengo una conexión especial con el cielo. Me fascina, cuando estoy aquí en la casa tiendo a estar en esa área para poder ver hacia arriba.