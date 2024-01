De Miss Universe a cantante: recordamos el pasado de Amelia Vega en la música

Por estos días, el hogar de Amelia Vega es todo risas y juegos con cinco pequeños en casa y una reciente mudanza, la cual nuestra revista hermana ¡HOLA! República Domincana reportó oportunamente. Antes der estar volcada en la crianza de sus hijos, la dominicana desarrolló una carrera como cantante. Luego de ganar la corona de Miss Universe 2003 con tan solo 18 años, las puertas en la industria del entretenimiento se le abrieron de par en par. En televisión, fungió como presentadora además de hacer cine, pero fue en 2010 cuando probó suerte con su gran pasión: el canto.

©GettyImages



Amelia Vega tras ser coronada como Miss Universe 2003

Si bien la música siempre estuvo entre sus metas, las pasarelas y los certámenes de belleza se cruzaron en su camino, así como los proyectos en en cine y televisión que desarrolló tras su reinado. En 2010, la modelo finalmente vio concretado su sueño y lanzó el tema Pasa un segundito. Un año después, la modelo lanzó su disco Agua Dulce, cumpliendo así una gran logro que llevaba tiempo planeando. Actualmente, el material está disponible en plataformas como Spotify, así como el otro tema que lanzó, Smog.

Aquí el video oficial de ‘Pasa un segundito’:

Justo el año en el que lanzó su disco, en 2011, fue un gran año para ella, pues en plena Nochebuena se casó con el basquetbolista Al Horford en República Dominicana, en la residencia de su tío, el cantante Juan Luis Guerra.

De acuerdo con su sitio oficial, para su lanzamiento musical Amelia colaboró con el músico y productor Archie Peña, creador de éxitos para Shakira y Paulina Rubio, entre muchos otros artistas. El álbum debut de Amelia se realizó entre Miami, República Dominicana y Nueva York. Por si fuera poco, contó con músicos de primera de la orquesta de Juan Luis Guerra.

©GettyImages



Amelia Vega lanzó un disco en 2011

Si bien, el multiganador de los Latin GRAMMY fue un gran mentor en su paso por la música, la dominicana luchó para labrar su camino dentro de la industria, lo cual la llevó a promocionar su música por varios países como Ecuador, Panamá, Puerto Rico, entre otros.

“No hubiera sido lo mismo grabar mi disco a los 19. Ahora siento un mayor respeto por la música, es más que mi pasión, tengo más razones para hacer música. De la noche a la mañana salí a conocer el mundo. Necesitaba tiempo para digerir esas vivencias, para entender mi música, para entenderme yo”, se lee en su sitio oficial, donde se refiere a que las experiencias vividas tras ganar la corona de Miss Universe, fueron de suma importancia para la creación de sus canciones.

Otros proyectos además de la música y la actuación

En la reciente entrevista de Ameliva Vega con ¡HOLA! República Dominicana, la reina de belleza habló de un nuevo y emocionante proyecyo que verá la luz este año. La dominicana de 39 años prestó su voz para la primera película animada de Juan Luis Guerra. “Capitán Avispa es la película. Honestamente me encantó, yo no tenía idea de cómo se hacía una voz en off de un personaje, y me gustó tanto que creo que voy a adentrarme en ese ámbito. Es muy divertido, además de que es distinto, yo pensaba, de cuando veía muñequitos, que primero se hacía animación y luego la voz, y es todo contrario”, compartió emocionada.

“Yo había hecho voz en off de mí misma pero nunca de personajes. Fue súper chévere, lo grabé con Memo (José Guillermo Cortines) que me estuvo dirigiendo. Mi personaje se llama Polybia Néctar, soy como la villana de la historia. Estoy muy emocionada de que ya va a salir este 2024 y que es la primera película animada de Juan Luis Guerra”.

