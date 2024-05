Céline Dion reaparece con sus hijos en el concierto de The Rolling Stones

Tras revelar en diciembre de 2022, que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, Céline Dion ha tenido escasas apariciones públicas. Tal como ella misma mencionó hace poco, se ha enfocado en su salud haciendo distintas terapias, a la espera de un milagro médico, pues su enfermedad no tiene cura todavía. Luego de su sorpresiva aparición en los GRAMMY en febrero, la cantante canadiense ha aparecido nuevamente en público, y ha sido en compañía de sus hijos durante un concierto de The Rolling Stones.

©GettyImages



En febrero, Céline sorprendió a todos al asistir a los GRAMMY.

Hace un par de días, Céline publicó en su Instagram una foto de su inolvidable velada en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde asistió al show de la icónica banda de rock. La cita tuvo lugar el pasado fin de semana, y como ha ocurrido varias de sus más recientes apariciones públicas, estuvo acompañada de sus hijos René Charles, de 23 años, y los mellizos Eddie y Nelson, de 13, fruto de su matrimonio con el ya fallecido músico René Angélil.

“El sábado pasado tuve la oportunidad de ver a @therollingstones en concierto en su gira #hackneydiamonds en el @allegiantstadium de Las Vegas. ¡Qué espectáculo tan increíble! Un agradecimiento muy especial a @mickjagger por recibir cálidamente a mi familia. ¡Nos tienes rockeando! - Céline xx”, expresó en su post.

©@celinedion



La cantante y sus hijos se retrataron con el legendario Mick Jagger.

En la imagen se les veía a todos muy sonrientes posando con el famoso vocalista. Céline lució muy guapa en un vestido rojo de efecto piel y manga larga, prenda que complementó con tacones altos en color beige. Sus hijos pequeños también llamaron mucho la atención, pues se dejaron ver muy crecidos y con estilos distintos a los que se les había visto, incluso se dejaron la barba y el bigote como su hermano mayor.

“¡Dos legendas!” y “Céline, luces increíble”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en las publicación de la intérprete de My Heart Will Go On. Además, sus fans celebraron lo cercana que es su relación con sus hijos y le enviaron sus mejores deseos.

©@celinedion



En noviembre, Céline asistió con sus hijos a un juego de hockey.

No pierde la esperanza

El mes pasado, la edición francesa de la revista Vogue, publicó una íntima entrevista en la que Céline habló de sus días con el síndrome de la persona rígida. “Vivir al día es muy duro moralmente. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Sin embargo, hay una cosa que nunca parará, y es la voluntad. La pasión. Los sueños. La determinación”, expresó.

Pese a su difícil situación, la estrella canadiense se dijo afortunada. “Puede que las personas que sufren SPR no tengan la suerte o los medios de contar con buenos médicos y buenos tratamientos. Yo tengo esos medios, tengo ese don. Y, lo que es más, tengo esa fuerza dentro de mí. Sé que nada va a detenerme”, dijo. Además, aseguró que no pierde la esperanza de que las investigaciones avancen y logren dar con una cura “Voy bien, pero requiere mucho trabajo. Es ir día a día. Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla gracias a la investigación científica, pero tengo que aprender a vivir con ella”, dijo.