Céline Dion se sincera sobre su enfermedad: ‘Espero que encontremos un milagro’

En diciembre de 2022, Céline Dion reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que le provocaba espasmos musculares e incluso le afectaba a las cuerdas vocales. Debido a este padecimiento, la estrella canadiense se vio obligada a cancelar sus presentaciones y a mantenerse alejada de los reflectores, aunque en febrero tuvo una aparición sorpresa en los GRAMMY. Durante todo este tiempo, habían sido los familiares de la cantante quienes habían compartido detalles sobre su lucha de salud, hasta ahora, que ella ha querido hablar de ello de manera pública.

©GettyImages



Céline sorprendió a todos al aparecer en la pasada entrega de los GRAMMY.

En una entrevista con la edición francesa de la revista Vogue, Céline habló sobre la enfermedad con la que, reconoció, tendrá que convivir para siempre. “Vivir al día es muy duro moralmente. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Sin embargo, hay una cosa que nunca parará, y es la voluntad. La pasión. Los sueños. La determinación”, dijo la intérprete de My Heart Will Go On y detalló que cinco días a la semana hace terapia deportiva, física y vocal.

Y aunque este diagnóstico ha sido un gran mayor desafío a nivel personal, Céline dijo sentirse afortunada de contar con el apoyo de su familia y también el de buenos médicos. “Puede que las personas que sufren SPR no tengan la suerte o los medios de contar con buenos médicos y buenos tratamientos. Yo tengo esos medios, tengo ese don. Y, lo que es más, tengo esa fuerza dentro de mí. Sé que nada va a detenerme”, expresó.

©GettyImages



Céline ha afrontado con fuerza y resiliencia su enfermedad.

No pierde la esperanza de que se descubra una cura

Si bien el proceso que vive no es nada fácil, Céline no pierde la esperanza de que las investigaciones avancen y logren dar con la cura que hasta ahora no existe. “Voy bien, pero requiere mucho trabajo. Es ir día a día. Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla gracias a la investigación científica, pero tengo que aprender a vivir con ella”, dijo.

©@celinedion



Céline reapareció con sus hijos en noviembre del año pasado en un partido de hockey.

Pese a que hoy afronta esta situación con gran valentía y resiliencia, no siempre fue así, pues en un inicio su diagnóstico le causó un gran shock. “Ahora tengo que aprender a vivir con ello y dejar de cuestionarme. Empecé preguntándome: ‘¿Por qué yo? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable?’. La vida no te da respuestas. Solo tienes que vivirla”, reflexionó la intérprete de 56 años.

Desde que dio a conocer su enfermedad, han sido contadas las apariciones públicas de Céline. Además de su comentada aparición en la pasada entrega de los premios GRAMMY, ha acudido a algunos partidos de hockey con sus hijos René Charles, Eddie y Nelson, fruto de su matrimonio con el músico René Angélil, que falleció en 2016 a los 73 años a causa de un cáncer.