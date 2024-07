Paris 2024: Celine Dion podría cantar en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Celine Dion está en París, disfrutando de las calles, museos y atracciones de la capital francesa que en estos días se ha pintado con los colores de los Juegos Olímpicos. En sólo dos días, el 26 de julio, las miradas del mundo voltearán hacia esta parte de Europa que será la sede de los juegos de verano, en los que cerca de 15 mil atletas demostrarán sus habilidades para ganar una de las codiciadas medallas. Por la magnitud del evento, la ceremonia de inauguración podría ser también el regreso de la cantante a los escenarios, una noticia que tiene muy emocionados a sus fans.

© Getty Images

La intérprete podría hacer un acto especial, el cual ha sido de los más esperados, pues sería el primero desde que anunció a finales de 2022 que padece el síndrome de la persona rígida. Según reportes de TMZ, Dion, además, podría cobrar una importante cifra por esta presentación, llevándose a casa dos millones de dólares.

Además, la intérprete de My Heart Will Go On, fue vista muy contenta saludando a la gente a las afueras del hotel Le Royal Monceau, cerca del Arco del Triunfo.

Video Relacionado

Durante la inauguración también se tiene previsto que los atletas desfilen en barcos sobre las aguas del río Sena, un camino que los lleva por los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Los deportistas llegarán al Trocadero, en donde se encenderá la llama olímpica que arderá durante los juegos con la Torre Eiffel como fondo. Una imagen llena de luces con la que veremos el inicio oficial de las competencias, aunque desde este miércoles ya se disputan juegos en la cancha de fútbol, así como la de tiro con arco que comenzará este jueves.

Celine Dion, una turista por París

Sin aún revelar su participación en la ceremonia inaugural, Celine ya se encuentra en París recorriendo los puntos más turísticos, en especial el icónico Museo del Louvre. Desde la explanada en la calle, con la famosa pirámide de cristal frente a ella, Celine posó para la cámara en la que parece ser una mañana fría para la que llevó un abrigo largo y negro, además de una cola de caballo. Total elegancia parisina.

Celine también admiró algunas de las obras dentro del museo, como La Victoria Alada de Samotracia o La coronación de Napoleón. "Cada vez que regreso a París, recuerdo que aún queda mucha belleza y alegría por experimentar en el mundo", anotó la cantante en inglés y español. Y concluyó: "¡Me encanta París y estoy muy feliz de volver! ¡Gracias a nuestros maravillosos amigos del Louvre!".