El pasado 12 de marzo Christopher Levy llegó a los 18 años, una ocasión que no pasó desapercibida para sus seres queridos. Desde my temprano, el joven beisbolista recibió una romántica felicitación de su novia Ivy Puente, de quien se ha dejado ver muy enamorado los últimos meses. Entre los mensajes tampoco podían faltar los de su madre, Elizabeth Gutiérrez, y su hermana menor Kailey, quienes además compartieron los más tiernos álbumes de fotos. William Levy no se quedó atrás, y también tuvo un lindo gesto con su primogénito.