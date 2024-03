Anitta explica por qué no recibió la gaviota de oro en Viña del Mar

Hace unos días, Anitta cumplió con la cita pendiente que tenía en el Festival de Viña del Mar donde hizo historia. En su primera vez en Chile conquistó al monstruo de la Quinta Vergara quien le otorgó, no sólo la gaviota de plata, sino también una de oro que, por una confusión, no pudo recibir en ese momento. A través de sus redes sociales, la cantante explicó por qué no salió de su camerino para recibir su segundo premio. Entre risas, admitió que cuando escuchaba que gritaban su nombre, creyó que era porque les había gustado la presentación: “Salí súper feliz y escuché: ‘¡Anitta, Anitta!’, dije: ‘Wow, disfrutaron muchísimo, siguen gritanto’, estaba muy emocionada, porque pensé que la gente había disfrutado tanto que seguían cantando”.

La cantante cumplió su sueño de presentarse en Viña del Mar

La confusión

Lo que Anitta no sabía es que, en realidad, lo que el público hacía era llamarla para entregarle la gaviota de oro, la máxima presea del festival, un premio que el público de la Quinta Vergara suele otorgarles a los artistas al final de sus presentaciones: “Descubrí que la gente quería darme otro premio, la gaviota de oro, yo no sabía, si lo hubiera sabido, hubiera estado ahí. Quería regresar al escenario, pero ya no podía, me dio mucha vergüenza, porque hice todo errado. Al mismo tiempo, muchas gracias, estoy súper feliz. En la próxima voy a quedarme ahí esperando”, explicó risueña, para después ofrecer una disculpas al público de Viña del Mar.

El incidente también fue explicado durante la transmisión del Festival, cuando los conductores ingresaron al camerino de Anitta quien, ya cambiada, les contó qué había pasado: “Pensé que estábamos celebrando el otro (premio). Si quieren vuelvo así para la tarima, no me importa”, comentó la cantante; sin embargo, el presentador le comentó por qué no podía regresar al escenario: “Es que ya se empezó a ir la gente, ya se fueron”, a lo que la brasileña dijo: “Vamos para la puerta a hablar con la gente”. El presentador confesó que, cuando Anitta abandonó el escenario, no supo qué hacer: “Quedé solo con el monstruo de la Quinta Vergara”, apenada, Anitta le dijo: “Perdona, yo no imaginé que fuera a ganar dos premios, con uno yo ya estaba como: ‘Wow, qué icónico’”.

Un sueño hecho realidad

A pesar de esta confusión, Anitta aseguró que su presentación en Viña del Mar será de sus shows más memorables: “Solo quiero agradecer muchísimo, estoy enamorada de todo lo que ha pasado acá en Chile, la organización del Festival, la prensa de acá que es muy cálida, la gente también. Todo fue perfecto, quiero volver, quiero estar más veces, fue inolvidable”. Sobre el momento en el que recibió su gaviota de plata, dijo: “Canté, vinieron a darme el premio que la gente me regaló, fue un honor, me puse super feliz, nunca me imaginé que iba a ganar un premio”.

La brasileña confesó que no sabía que le daría la gaviota de oro

La altura de Chile

En el video que compartió en redes sociales sobre su paso por el Festival de Viña del Mar, Anitta contó que, al inicio de su presentación pasó por alto la altura de Chile, una situación que rápidamente sintió en el cuerpo: “Se me había olvidado la altitud para respirar. Me olvidé de este tema, fui al escenario bailando con todas mis fuerzas, de repente, después de 30 segundos yo pensé: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’”, contó la brasileña sobre el agotamiento que sintió al imprimir la energía que habitualmente usa en sus conciertos.

