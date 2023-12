Desafiando el frío, Lele Pons y Anitta esquían en toalla en las nevadas montañas

Para Lele Pons y Anitta no hay límites si de sorprender a sus seguidores se trata. Las cantantes están disfrutando de unos días de descanso en Aspen, Colorado, donde han practicado el deporte estrella de la región. Las amigas se pusieron sus esquís y conquistaron las montañas... pero de una forma bastante peculiar. La influencer de 27 años y la intérprete brasileña de 30 se despojaron de sus prendas especiales para la nieve y en toalla, se deslizaron sobre las montañas. Recordemos que ambas comparten una sólida amistad desde hace tiempo; incluso Anitta fue dama de honor en la boda de Lele Pons y Guaynaa, celebrada en marzo de este año.

Lele Pons y Anitta son mejores amigas

Desafiando las gélidas temperaturas de hasta 33°F, Lele y Anitta se quitaron su ropa polar y sus trajes especiales para esquiar. Las artistas cambiaron sus acogedores atuendos por un par de toallas que se enredaron en el cuerpo, así como en la cabeza. Para no dejar de lado el glamour en esa sesión, ambas llevaron unas botellas de champaña. A través de sus redes sociales, ambas documentaron su aventura en las montañas con poca ropa y dejaron a sus seguidores boquiabiertos. “Skiing with your bestiee like... (Esquiar con tu mejor amiga como...), escribió Lele junto al video en el que aparece con Anitta. La influencer musicalizó el video con el tema Bellakeo, de su amiga con Peso Pluma.

Algunos pensarían que dada la talla de celebridades que son, tendrían todo un set para ellas o incluso vestidores, pero la propia intérprete de Girl from Rio mostró en Instagram stories que, literalmente, se estaban cambiando de ropa en medio de la montaña, en temperaturas congelantes y tan solo con un par de toallas como apoyo. Eso sí, las chicas no se despojaron del calzado especial que llevaban puesto para esquiar. Ya una vez sobre los esquís, ambas hicieron un brindis con sus botellas, haciendo de este video uno de los más virales con más de 600 mil ‘me gusta’.

Con toda la gracia y pericia, ambas se deslizaron colina abajo, dejando a sus followers perplejos ante tal hazaña. “Chicas, ustedes la rompieron el día de hoy”, “Icónicas”, “¿Cómo hicieron para que no se les cayeran las toallas?”, “Me da frío solo de verlas”, “Las amo reinas”, fueron solo algunas de las reacciones por parte de sus seguidores, quienes quedaron fascinados con el video.

Anitta y Lele Pons en Aspen

Antes de lanzarse colina abajo, Lele y Anitta fueron fotografiadas por los paparazzi caminando entre las calles de Apsen. La ciudad, ubicada en el estado de Colorado, se ha convertido en uno de los spots favoritos de las celebridades; por lo que en esta temporada es usual ver a varios famosos en sus centros de esquí o tiendas de lujo. Otra famosa que ya está instalada en la ciudad y lista para disfrutar de las fiestas, es Mariah Carey, quien año con año viaja a Aspen para pasar Navidad.

