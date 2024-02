Andrea Bocelli y su guapo hijo Matteo conquistan Viña del Mar

Andrea Bocelli realizó su debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el pasado 26 de febrero en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, uno de los escenarios más imponentes del continente. El éxito de Bocelli fue arrollador, pues se hizo merecedor de dos premios. Además de esto, compartió el escenario al lado de su hijo Matteo, el cual acaparó las miradas por su talento y galanura. El italiano se hizo acreedor a dos grandes reconocimientos; la Gaviota de Oro y la de Plata, debido a su espectacular interpreatación.

Andrea Bocelli y su hijo Matteo en Viña del Mar

De acuerdo con Billboard, el tenor estuvo acompañado por 114 músicos en el escenario durante la apertura de la segunda noche de la 63a. edición del festival. En las casi dos horas de su participación, Bocelli contó con la Orquesta Metropolitana de Santiago, además de otros invitados como Larisa Martínez, Caroline Campbell, Pía Toscano y por supuesto, su hijo Matteo Bocelli, fruto de su primer matrimonio con Enrica Cenzatti. “Ahora es un momento muy especial paa mí, porque yo llamo aquí al escenario a un joven cantante. Su nombre es Matteo, mi hijo”, dijo el reconocido artista.

Matteo Bocelli dejó fascinadas a las chilenas

Padre e hijo se presentaron ante más de 15 mil personas, haciendo de esta noche algo memorable, cautivando así al ‘Monstruo de Vergara’, expresión con la que se conoce de forma popular al exigente público de Viña del Mar.

Padre e hijo cantaron Fall on me, grabada en 2018. A continuación, Matteo interpretó dos temas más en solitario cerrando su intervención con Cuando, cuando, cuando. El cantante, de 26 años, es el segundo hijo de Andrea Bocelli, de su primer matrimonio. Matteo tiene un hermano mayor llamado Amos, y una hermana menor, Virginia, del segundo matrinonio de Andrea con Verónica Berti.

Matteo causa furor en Chile

Las reacciones ante la aparición de Matteo no se hicieron esperar. El joven de origen italiano conquistó los corazones de las chilenas, quienen en las redes sociales no dejaban de comentar lo atractivo que era. “Lista para llevar el apellido Bocelli”, “¡Qué tierra más noble es Italia, nos dio el gelato, la pasta, la pizza y Matteo Bocelli”, “El nuevo yerno de Chile”, “Gracias por tanto Chayanne... Ahora descansa... Tenemos nuevo novio”, fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en las redes de Matteo Bocelli, las cuales aumentaron en miles de seguidores tras su participación en Viña del Mar.

Al igual que su padre, Matteo es todo un artista. A los 18 años pisó por primera vez el escenario del Coliseo de Roma, para su debut. Ha grabado varias colaboraciones con su padre, como el tema Fall in me (2018), además de haber trabajado con Sebastián Yatra para el tema Tu luz quedó. En 2021 lanzó su primera canción en solitario Solo. Matteo, de 26 años, no solo ha brillado en la música, sino que en la actución también se ha destacado al debutar en cine en 2022 en la película Three Thousand Years of Longing, en el papel del príncipe Mustafa.

