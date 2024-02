Galilea Montijo habla de lo sucedido con RBD en Premio lo Nuestro

Luego de Lili Estefan, a nombre de Univision, se disculpara con Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD, por lo sucedido en la pasada entrega de Premio lo Nuestro, ceremonia a la que los cantantes no pudieron entrar debido a un problema de logística y una serie de confusiones, ha sido Galilea Montijo, presentadora de dicha gala, quien ha compartido nuevos detalles sobre este incidente.

©GettyImages



Aunque Christopher y Christian deslumbraron en la alfombra roja, no pudieron ingresar a la premiación

¿Qué ha dicho Galilea al respecto?

Durante un segmento del programa Hoy, la hermosa tapatía se refirió a lo sucedido con los chicos de RBD, quienes estaban nominados esa noche e incluso ganaron una de las categorías a las que aspiraban por un premio, por lo que no pudieron recoger su premio y recibir el reconocimiento del público y de sus colegas presentes. Sobre el incidente, la también actriz dijo: “(Son) tipazos, de hecho ganaron. No fue cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP (Relaciones Públicas), o sea, a lo que voy es que los boletos que traían no eran los boletos adecuados para los que estaban nominados. Parece que la mesa que ellos tenían era del otro lado, y ya sabes que cuando tú llegas ellos tienen otras indicaciones, que es la gente que te va sentando”, compartió.

Galilea incluso recordó la ocasión en la que Eugenio Derbez también se quedó fuera de la misma gala pero en 2004, asegurando además que ella pasó por una situación similar en la ceremonia de este año, a pesar de ser la presentadora del evento. “Se acuerdan que Eugenio Derbez llegó y alguien no le dio su boleto, tampoco lo dejaron pasar”, comentó Gali. “A mí no me iban a dejar entrar y yo: ‘Señorita, es que me tengo que cambiar porque ya ahorita vamos a (iniciar la grabación)’. ‘Pues sí, pero si no trae su gafete no puede entrar’, y hasta que llegó la persona indicada, que es la que te lleva por todos los laberintos, no me dejaron entrar”, dijo Montijo. “Pero ¿yo quién soy? Los RBD estaban nominados”, agregó.

©GettyImages



Galilea reveló que a ella también le negaron el acceso a la gala

La disculpa de Lili Estefan para los RBD

Luego del revuelo que causó lo sucedido con los RBD en Premio lo Nuestro, Lili Estefan, a través de su programa, El Gordo y la Flaca, habló de esta situación, y a nombre de la cadena hispana ofreció sus sinceras disculpas a los integrantes de la icónica banda. “Yo personalmente, a nombre de Univision, les pedimos una disculpa por toda esta confusión, porque los vi contentos, los vi felices, y es muy importante para nuestra cadena tratar a nuestros invitados con respeto y hacerlos sentir en casa y espero que eso no pase más nunca”, compartió la presentadora con cierta preocupación.

“Aquí en Univision lamentamos muchísimo la situación que acaban de pasar, obviamente son queridísimos, y fue una situación muy desagradable la que vivieron Christian Chávez y Christopher Uckermann”, agregó en otro momento.

©GettyImages



Christian y Christopher triunfaron el año pasado con la gira de RBD

